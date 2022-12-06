Medya mensuplarından Yeni Dacia Jogger sürüş keyfine tam not!

Dacia Jogger hakkında genel tanıtım ile başlayan organizasyon, satış danışmanları ile birlikte yapılan test sürüşü ve İnegöl köftesi ziyafeti ile devam etti. Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan’ın, verdikleri desteklerden ötürü basın mensuplarına teşekkür edip plaket takdim etti.

“TASARIMI SON DERECE SIRA DIŞI”

Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan yaptığı açılış konuşmasında, heyecan verici, iddialı tasarımı ile Jogger’ın tasarımının son derece güçlü ve sıra dışı olduğunu belirterek sunduğu konfor ve sürüş dinamikleriyle ciddi pazar payına sahip olacağını söyledi. Koçaslan ayrıca Dacia Koçaslanlar Plaza olarak Jogger’ın satışa sunulmasından dolayı son derece heyecanlı oldukları ve Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak satış ve satış sonrası hizmetlerinde üstün kalite ile her daim müşterilerinin yanında olduklarını belirterek misafirlerine katılımdan olayı teşekkür etti. Dacia Jogger’dan bahseden Koçaslan, “Dacia Jogger tasarım, test, üretim ve tanıtım aşamasında mükemmeliyeti hedefliyor. Bizler de Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak İnegöl’de bulunan plazamızda müşteri memnuniyetini birinci sırada tutmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Sınıfının yeni üyesi Jogger’ın motor seçenekleri ve yakıt tüketimi hakkında konuşan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Dacia, özellikle son yıllarda gerek tasarım, gerek donanım gerekse teknoloji olarak büyük hamleler yaptı ve otomobil piyasasında adından sık sık bahsettiriyor. MPV sınıfında uzun süredir büyük bir merak ile beklenen Jogger, sonunda ülkemizde satışa sunuldu. TCe 110 bg ve TCe 100 bg ECO-G ile iki farklı motor seçenekle karşımıza çıkan Jogger, güçlü ve ekonomik bir çizgide durmakta. Ağırlığı hafifletmek için alüminyum motor bloğu kullanılan Jogger’ın 110 bg versiyonu üç silindirli benzin enjeksiyona sahip. Tüm yeni teknolojileri sayesinde yakıt tasarrufu yüzde 30’a çıkarken, 1000 kilometreye kadar çıkabilen menzili bulunmakta. 0-100’e hızlanması 10.5 saniyede tamamlanırken ortalama yakıt tüketimi 5.7 litre olarak dikkat çeken Jogger, sınıfının standartlarını belirleyecek.” dedi.

“ÜST DÜZEY BİR OTOMOBİL DENEYİMİ SUNUYOR”

Yeni Dacia Jogger’in baştan sona modernize edilen tasarımından bahseden Aras, “Jogger’ın tasarımına bakıldığında ilk dikkatimizi çeken unsur yeni Dacia logosu ile bezenmiş geniş ön ızgarası oluyor. Geniş çamurlukları ile oldukça kaslı bir yapıya bürünürken ön kısımda yeni logoyu çift sıra şeritler takip ettiğini görmekteyiz. 16” siyah alaşım jantlar ve köpekbalığı anteniyle birlikte gelen Jogger’ın ön ve arka tamponlarında bulunan koruma kızakları ve yerden 200 mm yüksekliği ile ise Jogger’ın arazi yeteneklerini belli eden unsurlardan birkaçı. Ayrıca modüler tavan barları 80 kilograma kadar port bagaj, bisiklet ve kayak takımları yüklerini taşınabiliyor. Dacia Jogger tüm bu özellikleri ve fazlasıyla kullanıcılarına üst düzey bir otomobil deneyimi sunuyor.” diye konuştu. Jogger’ın multimedya sisteminde son teknolojinin kullanıldığının altını çizen Aras, “Dacia Jogger, yüksek performans ve verimlilik değerlerine sahip motoru ve şanzımanının yanı sıra, kullanıcı için oldukça pratik son teknoloji donanımlar ile donatıldı. Yeni Dacia Jogger’ın iç mekanında Radyo, MP3, USB ve Bluetooth mevcut. Bunun yanı sıra Media Control sistemi, Media Display and Media Nav ve 8″lik dokunmatik ekran bulunmakta. Jogger’ın bu versiyonu ile birlikte ilerleyen zamanlarda hibrit motorlu versiyonunu da yollarda göreceğiz. Dacia Jogger’ile keyifli sürüşler yapacağınızı düşünmekteyiz.” şeklinde konuştu.