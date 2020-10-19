Mavi Martı Trans “Scania” Dedi

“Denemek için aldık asıl aracımız oldu”

Mavi Martı Trans Sahibi Sefa Çapar, Scania ile performansını görmek için aldıkları 1 adet ile başladıklarını belirterek “Filomuzda başka bir marka çekiciler bulunuyordu. Araç alım planımız gündeme geldiğinde Scania’ya bakmak istedik ve bir tane aldık. Bu araçtan aldığımız performans, bizi yeni alımda Scania konusunda tereddüte yer bırakmadı. Düşük yakıt tüketimi, 300.000 km boyunca ücretsiz bakım anlaşması, sorunsuz Euro 6 motoru ve yaygın servis ağı da Scania’yı tercih etme nedenlerimiz arasında yer alıyor.” dedi.

“25 ülkeye gidiyoruz”

Çapar ”Almanya ağırlıklı olarak, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya, İsveç gibi toplam 25 Avrupa ülkesine taşımacılık yapıyoruz. 30 yıla varan tecrübemizle kalite anlayışımızı, müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkartmayı amaç edindik. Doğuş Otomotiv güvencesindeki Scania’nın bu amacımıza ilerlerken bize destek olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.