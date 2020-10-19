Mavi Martı Trans “Scania” Dedi
Düzce ilinin en köklü nakliye firması Mavi Martı Trans, filo yatırımını Scania ile yaptı. Mavi Martı Trans 10 adet Scania R450 4x2 EB düşük şasili çekici aldı. Mavi Martı Trans’ın filosundaki Scania sayısı 11’e ulaştı. Yeni araçları Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya tarafından firma tesislerinde Mavi Martı Trans sahibi Sefa Çapar’a teslim edildi.
“Denemek için aldık asıl aracımız oldu”
Mavi Martı Trans Sahibi Sefa Çapar, Scania ile performansını görmek için aldıkları 1 adet ile başladıklarını belirterek “Filomuzda başka bir marka çekiciler bulunuyordu. Araç alım planımız gündeme geldiğinde Scania’ya bakmak istedik ve bir tane aldık. Bu araçtan aldığımız performans, bizi yeni alımda Scania konusunda tereddüte yer bırakmadı. Düşük yakıt tüketimi, 300.000 km boyunca ücretsiz bakım anlaşması, sorunsuz Euro 6 motoru ve yaygın servis ağı da Scania’yı tercih etme nedenlerimiz arasında yer alıyor.” dedi.
“25 ülkeye gidiyoruz”
Çapar ”Almanya ağırlıklı olarak, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya, İsveç gibi toplam 25 Avrupa ülkesine taşımacılık yapıyoruz. 30 yıla varan tecrübemizle kalite anlayışımızı, müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkartmayı amaç edindik. Doğuş Otomotiv güvencesindeki Scania’nın bu amacımıza ilerlerken bize destek olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
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