Martaş Otomotiv, Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi!

Otomotiv satış sonrası sektöründe 40 yılı geride bırakan ve farklı ürün gruplarında faaliyet gösteren 150’den fazla yerli ve yabancı markanın satış, pazarlama ve dağıtım operasyonlarını yürüten Martaş Otomotiv, pandemi koşullarına karşın geçen yıl gösterdiği istikrarlı büyümenin ardından yeni bir başarıya daha imza attı. Şirket bu kapsamda, Fortune Türkiye dergisinin 2009 yılından bu yana düzenlediği “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” araştırması çerçevesince hazırlanan listedeki yerini aldı. Geçen yıl elde ettiği istikrarlı büyümenin ardından Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi listesine 385. sıradan giriş yapan Martaş Otomotiv, ilerleyen dönemde listedeki yerini daha üst sıralara taşımayı hedefliyor.

“Türkiye’nin ilk 200 firması arasında yer almayı planlıyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Martaş Otomotiv Genel Müdürü Erdem Çarıkcı, “Martaş Otomotiv olarak elde ettiğimiz bu başarıdan dolayı hem mutluyuz hem de gururluyuz. Türkiye’nin ilk 500 firması arasında anılmak bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer almak ve bu finansal başarıyı göstermek bize ayrı bir sorumluluk da getiriyor. Elde ettiğimiz bu başarı büyümemizin devam ettiğini ve etkili bir şekilde büyüdüğümüzü, istihdama katkı yaptığımızı bir kez daha gösteriyor. Fortune 500 Türkiye listesinde gelecek yıllarda daha da üst basamaklara tırmanmak bizim için çok önemli bir hedef ve sorumluluk… Uzun vadede de 385. sıradan, ilk 200 içerisine girebilecek eforu göstermeyi planlıyoruz” diye konuştu.