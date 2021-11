Mars Logistics’ten dev satın alma: 150 adet Mercedes-Benz Actros 1848 LSnRL siparişini teslim aldı

Kamyon ürün grubu pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, Mars Logistics ’e 2021 yılında toplam 150 adet Actros 1848 LSnRL teslimatı gerçekleştirdi.

Bu teslimat ile Mars Logistics , ilk kez filosuna Mercedes-Benz yıldızlı araçlar ekledi.

Mars Logistics , teslim aldığı 150 adet yeni Mercedes-Benz yıldızlı aracını uluslararası nakliye alanında kullanacak .

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Mercedes-Benz Türk TruckStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Kara, Has Otomotiv Ticari Araçlar Direktörü Turan Dik, Has Otomotiv Kamyon Satış Müdürü Erdem Bahadır, Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, Mars Logistics Filo Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özyurt, Mars Logistics Otomotiv Grubu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yanık, Mars Logistics Filo Çekici-Römork Yönetimi ve Bakım Onarım Müdürü Kerem Karaduman ve Mars Logistics Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Müdürü Kader Özal katıldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, yaptığı konuşmada, “Bu teslimatın Mercedes-Benz Türk olarak bizler için ayrı bir önemi var. Değerli müşterimiz Mars Logistics, bu iş ortaklığı neticesinde ilk kez filosuna Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araçlar ekledi. Bu kıymetli iş ortaklığına yakışır kalite ve donanımlara sahip araçlarımızın kendilerinin filosunda bulunması bizleri son derece gururlandırıyor. Uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım alanlarında faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalardan olan Mars Logistics’in satın alım tercihini markamızdan yana kullanmasında, Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak sağladığımız destekler, satış sonrası hizmetlerimizin yaygın servis ağı ve ilgisi ile markamızın ikinci el değerini koruması gibi faktörler etkili oldu. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros 1848 LSnRL modelimizin Mars Logistics’e hayırlı olmasını diliyor, satışta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, “Mars Logistics olarak kurulduğumuz günden beri güvenilir bir şirket olmaya, hizmet kalitemizi daima yükseltmeye ve doğru iş ortakları ile çalışmaya özen gösteriyoruz. Filomuzu büyütürken her zaman Mercedes-Benz gibi sektörün en iyi ve en güvenilir firmaları ile çalışıyoruz. Bugün de önemli bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Filomuza kattığımız 150 adet Actros 1848 LSnRL çekici ile kusursuz hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu satın almanın gerçekleşmesinde Mercedes-Benz’in yaygın servis ağı ile birlikte Mercedes-Benz Actros 1848 LSnRL’lerin düşük yakıt tüketimi, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı uygun finansman şartları etkili oldu. Tüm Mercedes-Benz Türk yönetici ve çalışanlarına ve Has Otomotiv İstanbul Bayii değerli yöneticilerine, bizlere uluslararası alanda rekabet edilebilecek bir ürün sundukları için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni iş birlikleri gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz…” dedi.

Mercedes-Benz Yetkili Bayii Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali ise törende yaptığı konuşmada; “Has Otomotiv olarak Mars Logistics’e 150 adet aracın satışının gerçekleşmesinde katkımız olduğu için son derece mutlu ve gururluyuz. Mars Logistics’i buluşturduğumuz Mercedes-Benz Actros 1848 LSnRL araçlarımız konfor, güvenlik ve tasarımıyla ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verirken aynı zamanda yüksek ikinci el satış değeri de sunuyor. Tüm bunlara ek olarak hem yol performansı hem de 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve yüzde 20 oranında düşen bakım maliyeti avantajları ile ticari performansıyla öne çıkıyor. Tercihini ilk kez Mercedes-Benz’ten yana kullanan Mars Logistics’e araçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.