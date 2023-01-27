Mars Logistics Sürdürülebilir Büyümesine Devam Ediyor

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, yaptığı açıklamada 2022 yılını 515 milyon euro ciro ve %29 büyüme ile kapatacaklarını belirterek şunları söyledi: “2022 yılında %10 büyüme hedeflemiştik, yılın sonunda %29 ile hedefimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. 2023 yılında hedefimiz ise % 12 büyüme.”

Otomotiv sektöründe yaklaşık 500, tekstilde ise 2.000 firma olmak üzere bütün sektörlerde toplamda yılda 8.000’e yakın firmaya hizmet verdiklerini söyleyen Sahillioğlu, yurtiçinde ve yurtdışındaki büyüme stratejilerinin devam edeceğini belirtti.

2023’te de yatırımlar devam edecek

Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından biri olan 4.000 adet özmal araçlık filo ile başta otomotiv, tekstil, perakende, inşaat, kozmetik, enerji olmak üzere dış ticaretin kilit sektörleri için komple/parsiyel ithalat ve ihracat karayolu taşımacılığı yapan Mars Logistics, 2023 yılında da filo yatırımlarına devam edecek. Şirket, geçen yıl yaptığı 60 milyon euroluk filo yatırımına ek olarak 2023’te de yaklaşık 30 milyon euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

2022 yılında 90 adet özmal vagonu bünyesine katan Mars Logistics, bu yatırımı ile Türkiye’de üretilmiş ve tescillenmiş sahibine ait vagonlar ile Avrupa’ya ihracat yapan ilk firma olma özelliğini taşıyor. 2023 yılında özmal vagon sayısını 180’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Sahillioğlu, Trieste – Halkalı – Avrupa arasındaki haftalık tren sefer sayılarını da 42’ye yükselteceklerini ve demiryolu taşımacılığı için yeni rotalar eklemeyi planladıklarını söyledi.



Odak “sürdürülebilirlik”

“Sürdürülebilir taşıma modları yatırımlarımız ile intermodal ve demiryolu taşımalarımız sayesinde bir önceki yıla göre %61 emisyon tasarrufu ve karşılığı 1.6 milyon ağaca eş emisyonun salımını engelledik.” diyen Sahillioğlu, yeşil lojistik çalışmalarının ve sürdürülebilirlik çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi.

Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali projesine de değinen Sahillioğlu, “Sürdürülebilirlik, en çok odaklandığımız konulardan biri. Hem taşıma modlarında hem de şirket içindeki her alanda doğaya saygılı iş anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda sürdürdüğümüz atık yönetim faaliyetleri, yağmur suyu hasadı, evraksız ofis portalları dışında geçtiğimiz senelerde hayata geçirdiğimiz Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü GES projemiz ile Mars’ın yurt içindeki tüm tesislerinin tükettiği enerjiden daha fazla enerji ürettik. Bu sayede üretilen elektrikle; 2021 yılında 1.472 ton CO2e, 2022 yılında 1,516 ton CO2e emisyon tasarrufu sağladık.” dedi.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Manifestosu’nu da 2022 yılında yayınladıklarını belirten Sahillioğlu, bu kapsamda yapılan çalışmalarının, yenilebilir enerji yatırımlarının 2023 yılında ve sonrasında da devam edeceğini, düzenli olarak karbon emisyon hesaplama ve raporlaması yaptıkları müşteri sayısında bir önceki yıla göre % 70 artış olduğunu söyledi.

Mars, 2023 yılında “İş Ekipmanlarının Renovasyonu Projesi” kapsamında yenilenen lityum iyon pilli iş makineleri ve elektrikli ekipmanlar ile üretilen yenilenebilir enerji sayesinde lojistik depolarında net sıfır emisyonlu iş makinelerine geçecek. Bu sene Sürdürülebilirlik Raporu’nu da yayınlayacak olan şirket, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini de alacak.

Ar-Ge çalışmalarını daha da genişletmek üzere 2022 yılında Teknopark ofisini açtıklarını söyleyen Sahillioğlu, 2023 yılında ürettikleri programları ve projeleri çoğaltacaklarını vurguladı.

Çalışan sayısında %32’lik artış

2022 yılında çalışan sayısını %32 artıran Mars Logistics, 2023 yılında da bu sayıyı %10 oranında arttırmayı planlıyor. 2020 yılında başlayan hibrit çalışma sistemine ek olarak 2022 yılında çalışanların iş-özel hayat dengesini sağlamak adına esnek çalışma modelini de devreye alan Mars Logistics’in insan odaklı çalışma sistemi 2023 yılında da devam edecek.

Sürücü Akademisi ile geleceğin tır sürücüleri Mars’ta yetişmeye devam ediyor

2021 yılında hayata geçirilen, tır sürücülüğü mesleğine ilgi duyan ancak gerekli eğitim ve belgeleri olmayan gençlere açık olan Mars Sürücü Akademisi’ne 2022 yılında 149 kişi katıldı. Akademi, 2023 yılında da devam edecek. Sahillioğlu, “Cinsiyet eşitliğini savunmaya Mars’ın her alanında olduğu gibi Mars Sürücü Akademisi’nde de devam ediyor, kadın-erkek tüm adayları akademimize katıyoruz.” dedi.