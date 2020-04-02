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Mars Logistics bu zorlu süreçte kimseyi işten çıkarmayacak

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle iş hacminin azalması gerekçesiyle hiçbir Mars çalışanının işini kaybetmeyeceğini belirtti. Sahillioğlu, “Zor bir süreçten geçiyoruz, ancak Mars Logistics olarak biz büyük bir aileyiz ve bir aile ruhuyla bu zor günleri atlatacağız” dedi.

Mars Logistics bu zorlu süreçte kimseyi işten çıkarmayacak

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle iş hacminin azalması gerekçesiyle hiçbir Mars çalışanının işini kaybetmeyeceğini belirtti. Sahillioğlu, “Zor bir süreçten geçiyoruz, ancak Mars Logistics olarak biz büyük bir aileyiz ve bir aile ruhuyla bu zor günleri atlatacağız” dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:47
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Mars Logistics bu zorlu süreçte kimseyi işten çıkarmayacak

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden Mars Logistics’in Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, pandemi süreci ile ilgili açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle Mars Logistics çalışanları ve aileleri, temasta olunan müşteri ve üçüncü kişilerin güvenliği için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Garip Sahillioğlu, “İş Sürekliliği Planımız ve bugüne kadar yaptığımız teknolojik yatırımlar sayesinde, uygun olan tüm birimlerimizde 12 Mart tarihinde uzaktan çalışma modeline geçtik. Günlük yaşamın sürdürülebilmesi için lojistik sektörünün çalışmalarına devam etmesi şart. Bu sebeple işlerin sürdürülebilirliği adına saha çalışanlarımız için de önlemler aldık. Sosyal mesafe şartlarına uygun bir çalışma ortamı oluşturduk ve tüm tır, depo ve ofislerimizde dezenfektan çalışmalarını sık sık gerçekleştiriyoruz” dedi.

Şu anda karayolu taşımacılığında, ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan dolayı sıkıntılar yaşandığını belirten Sahillioğlu, müşterilerine alternatif taşıma modelleri sunarak operasyonlarına devam ettiklerini belirtti.

‘Odağımız sizler olacaksınız”

Lojistik sektörünün süreçten daha şimdiden negatif yönde etkilendiğine, ancak ertelenmiş bir iş potansiyelini ortaya çıkaracağına dikkat çeken Garip Sahillioğlu, şu anki önceliğin istihdamı korumak olduğunu belirtti. Sahillioğlu çalışanlarına yaptığı bilgilendirmede ,“ 30 yıldır siz değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber önemli işlere imza attık. Başarılar kazandığımız gibi ulusal ve global krizler de yaşadık. Fakat Mars Logistics olarak hiçbir zaman krizi bahane etmedik, sorumluluktan kaçmadık ve istihdam tarafında küçülmeye gitmedik. Bu süreçte de, daha önceden olduğu gibi, odağımız sizler olacaksınız. Ne kadar süreceğini bilmediğimiz bu pandeminin işlerimize olumsuz etkileri mutlaka olacaktır. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Koronavirüs sürecinden dolayı iş hacmimizin azalması sebebiyle hiçbir Mars çalışanı işini kaybetmeyecektir.” dedi.

Mars Logistics Hakkında:

1989 yılında kurulan Mars Logistics, tüm lojistik hizmetlerinin sunulduğu bir grup şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Uluslararası karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı hizmeti sunan Mars Logistics, proje taşımacılığı, intermodal taşımacılık, fuar ve etkinlik lojistiği, depolama, gümrük yönetimi ve sigorta alanlarında da hizmet vererek müşterilerine entegre bir sistem sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan, yurtiçinde ve yurtdışında şubeleri bulunan Mars, yaklaşık 163 bin m²’lik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterilerine akıllı çözümler sağlamaktadır. Mars Logistics başta otomotiv ve tekstil olmak üzere kimya, sağlık, kozmetik, enerji, perakende gibi birçok sektöre sektör bazında özel çözümler geliştirmektedir. Türkiye’nin en genç ve en büyük filolarından birine sahip olan Mars Logistics, 2.650 araçlık filosu ile Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’e karayolu taşımacılığı hizmeti vermektedir. WIN’in kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm ülkelerine ulaşmakta ve havayolu & denizyolu taşımacılığında da profesyonel bir sistem sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük 250 şirketi arasında yer alan Mars, yayınladığı son sürdürülebilirlik raporu ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ seviyesindeki ilk 10 firmadan birisi olmayı başarmıştır. 1500’ün üzerinde çalışanıyla, lojistik sektöründe fark yaratarak büyümesini sürdüren Mars Logistics, Intermodal Taşıma Sistemi ile çevreci ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaktadır.  Sektörde sürekli gelişimi ve değişimi hedefleyen Mars, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde özellikle eğitime destek vermeye odaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu
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