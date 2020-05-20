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Marmaray ile Avrupa'ya ilk ihracat treni hareket etti

Mars Logistics Marmaray hattını uluslararası ihracat yük taşımacılığı için kullanan ilk firma oldu.

Marmaray ile Avrupa'ya ilk ihracat treni hareket etti

Mars Logistics Marmaray hattını uluslararası ihracat yük taşımacılığı için kullanan ilk firma oldu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:40
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Marmaray ile Avrupa'ya ilk ihracat treni hareket etti

Mars Logistics 15 Mayıs’tan itibaren Türkiye’de uygulanan demiryolu uluslararası yük taşımacılığında bir ilki gerçekleştirerek tarifeli olarak Marmaray kullanımına başladı. Mars Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan yaptığı açıklamada, Marmaray hattının kullanımı ile İstanbul’un yük taşımacılığından kaynaklanan sorunlarının kısmen eriyeceği ve daha az karbondioksit emisyonu sağlanarak karayolu taşımacılığının çevresel olumsuz etkilerinin azalacağını belirtti.

Aynı taşıma aracı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan ‘Intermodal taşımacılık’ yöntemi ile optimum sürede çevreci çözümler sunan Mars Logistics, 15 Mayıs tarihinden itibaren Intermodal taşımacılık yöntemlerine Marmaray’ı da dahil etti. Şirket, Eskişehir kalkışlı ve Halkalı uğrak noktalı ulaşım metodu ile Avrupa’ya olan teslimatları daha hızlı ve daha çevreci bir şekilde ulaştırmayı planlıyor.

İstanbul’un “yükünü” hafifletecek

İstanbul jeopolitik konumu ile hem ulusal hem bölgesel yük taşımacılığının merkezinde bulunuyor ve taşımacılık yöntemi olarak büyük bir oranla karayolu taşımacılığı kullandığından hem sosyal hem ekonomik hem de çevresel sorunlara sebep oluyor. Bu genel sorunlara ek olarak, koronavirüs salgını ile birlikte karayolu taşımacılığında sınır kapılarında oluşan yoğunluk ve taşımalardaki gecikmeler nedeniyle zaman tasarrufu sağlayan ‘Intermodal taşımacılık’ bu dönemde daha çok önem kazanıyor. 

Yolcu taşıma saatleri dışında (01:00-05:00) Marmaray hattının yük taşımacılığında kullanılmasıyla İstanbul’daki ulaşım probleminin, kesintisiz demiryolu taşımacılığı ile ortadan kaldırılabileceği belirtiliyor.

Intermodal taşımacılık yılda 27 milyar gram karbondioksit salınımının önüne geçiyor

Intermodal taşımacılık yöntemi, düzenli taşıma, düzenli yükleme, düzenli boşaltma imkânları ve sabit fiyat avantajlarının yanı sıra, diğer taşıma sistemlerine göre olumsuz hava koşullarından çok daha az etkilenme, tüm vagonların aynı lokasyonda bulunması sayesinde kontrol ve takip kolaylığı avantajı sağlıyor. Aynı zamanda karbon emisyonlarında azalma sağlayarak yılda 27 milyar gram karbondioksit salınımının önüne geçiliyor.

Mars Logistics’in 2012 yılından beri gerçekleştirdiği ,“Yeşil Lojistik” ve “Sürdürülebilirlik” tarafıyla öne çıkan Intermodal taşımacılık hizmeti, Türkiye-Lüksemburg ve Türkiye-Almanya arasında hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarından alınan yükler Bettembourg hattı ile karayolu - denizyolu - demiryolu -  karayolu sıralamasıyla varış noktalarına ulaşıyor. Duisburg hattında ise demiryolu - karayolu sıralamasıyla varış noktasına ulaşıyor. Böylece taşımacılığın farklı metotları bir araya getirilerek çevresel problemler aza indirgeniyor ve zaman kazanılıyor. 

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