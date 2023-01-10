MAN’ın Başarılı Yetkili Servisleri Ödüllerini Aldı

MAN’ın Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm yetkili servisleri MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’nin ev sahipliğinde 22 Aralık’ta Ankara’da bir araya geldi. MAN ve Yetkili Servis yöneticileri toplantı öncesi verilen akşam yemeğinde MAN markasının ruhunu yeniden yaşarken, 2022 yılını değerlendirme ve 2023’ün de vizyonu hakkında konuşma fırsatı buldular.

“İlave Yetkili Servis noktalarımız ve kesintisiz hizmetlerimiz ile fark yaratıyoruz”

MAN Yetkili Servisler toplantısında konuşan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Müşteri Hizmetleri Direktörü Aydın Yumrukçal, Türkiye’nin farklı noktalarda hizmet sunan MAN Yetkili Servisleri ile bir arada olmaktan mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Gelişen piyasa koşullarında fark yaratmak için önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de satış sonrasında müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. Daha hızlı ve kaliteli çözümlere odaklanabilmek için de dijitalleşmeye özel önem veriyoruz. Bunun yanında servis ağımızı daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Bir taraftan servis ağımızı ilave servis noktaları ile yaygınlaştırırken, diğer taraftan da müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz kampanyalarla ‘yaşam boyu iş ortağı’ olma felsefemizi devam ettiriyoruz. Yıl içinde büyük bir titizlikle yürüttüğümüz denetlemeler ile servis ağımızı değerlendiriyoruz. Bu denetlemelerle hem müşterilerimizin MAN markası altıda aldıkları hizmetlerin kalitesini standartlaştırıyor hem de hizmet standardımızı daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların sonucunda müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler; bu alanda doğru partnerler ile kaliteli hizmet sağladığımızı ortaya koyuyor. Bu denetlemeler sonucunda başarılı bir performans ortaya koyarak, ödül alan tüm servislerimizi kutluyoruz. MAN Ailesi olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte sektörde fark yaratmaya ve yeniliklerimizle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz.”

“Hedefimiz; hizmet ve servis ağı kalitemizi daha da üst noktalara taşımak”

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Servis Ağı ve İş Geliştirme Müdürü Gamze Harmandalı ise, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Hedefimiz müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimizi ve servis ağı kalitemiz sürekli değerlendirerek, sunduğumuz hizmeti ve hizmet kalitemizi daha da üst noktalara taşımaktır. Bu organizasyon ile ödül alan başarılı iş ortaklarımızı kutluyorum. Her geçen gün başarılı partnerlerimizle geliştirdiğimiz servis ağımız ile müşterilerimizin ‘yaşam boyu is ortağı’ olmaya devam edeceğiz.

500’ü aşkın kriter üzerinde değerlendirilen başarılı servisler ödüllerini aldı

Toplantıda, 2022 yılının ikinci yarısında yapılan MAN Servis Değerlendirme Geliştirme Programı denetimlerinin sonuçları da açıklandı. Müşteri memnuniyetini temel alan program kapsamında tüm MAN Yetkili Servisleri, 500’ü aşkın kriter üzerinden değerlendirilerek, sıralamaya tabi tutuldu. Yapılan titiz değerlendirmenin sonucunda, ilk üçe giren başarılı yetkili servislere törenle plaketleri verildi.

Değerlendirmede, B Tipi Yetkili Servisler kategorisinde İzmir Avos Yetkili Servisi birincisi sırayı alırken, MAN’ın İzmir servislerinden Lokman Koçaslan ikinci ve Mapar ise üçüncü sırada yer aldı. C Tipi Yetkili Servisler kategorisinde ise, Erzurum Doğu- Trans birinci oldu.

Almanya’nın düzenlediği “Müşteri Memnuniyeti Ödülü” Avos Otomotiv’in oldu

Toplantıda ayrıca büyük bir heyecanla beklenen Almanya merkez tarafından gerçekleştirilen 2022 yılı 2. Dönem Müşteri Memnuniyet anketleri sonucunda belirlenen- Customer First kupaları da sahiplerini buldu. Müşteri memnuniyeti ve sunulan hizmetin kalitesini yansıtan ve servisler arasında büyük bir prestij anlamına gelen anketin sonucunda, İzmir’den Avos Otomotiv birinci oldu. Trabzon’dan Turman Otomotiv’in ikinciliği aldığı değerlendirmede, Denizli’den Can Kardeşler Otomotiv de üçüncü sırada yer aldı.