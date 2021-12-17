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MAN Müşteri Hizmetleri, avantajlı bakım paketleri ile müşterilerinin hep yanında

Küresel standartlardaki hizmet kalitesiyle sektörde fark yaratan MAN Müşteri Hizmetleri, avantajlı bakım paketleri ile 2021 yılında da müşterilerinin yanında olmaya devam etti.

Lojistik 17.12.2021, 16:54
MAN Müşteri Hizmetleri, avantajlı bakım paketleri ile müşterilerinin hep yanında

Pandemiye rağmen yıl boyunca müşterilerine kesintisiz hizmet sunduklarını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Müşteri Hizmetleri Direktörü Şinasi Ekincioğlu, “Türkiye pazarına özel deneyimimizle, araçlarımızın nitelik ve teknolojik üstünlüklerini, satış sonrasındaki tecrübe ve uzmanlıklarımız ile birleştirdiğimiz avantajlı bakım paketlerimizle müşterilerimizin hep yanında olduk. Sunduğumuz bakım paketlerimiz, sadece müşterilerimizin MAN araçları için en yetkin servisi, en doğru şekilde almasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onları önceden tahmin edilmesi zor maliyetlere karşı da koruyor” dedi.


MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Müşteri Hizmetleri Direktörü Şinasi Ekincioğlu, 2021 yılında müşterilerine yönelik yaptıkları çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ile yaşam boyu iş ortağı olarak gördüğümüz müşterilerimize sadece satışta değil, satış sonrasında da kesintisiz hizmet sunuyoruz. En iddialı olduğumuz alanlardan birisi de müşterilerimizin ihtiyaçlarını düşünerek, tasarladığımız bakım paketlerimizdir.

Müşterilerimizi zor maliyetlere karşı koruyoruz

Bakım paketlerimiz, müşterilerimizin MAN araçları için en yetkin servisi, en doğru şekilde almasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onları değişken ve kimi zaman önceden tahmin edilmesi zor maliyetlere karşı koruyor. Böylece müşterilerimizin finansal planlama yapmalarını kolaylaştırırken, araçlarına en iyi hizmetin verildiği konusunda da içlerinin rahat etmesini sağlıyoruz.

Bakım paketlerimiz deneyim ve uzmanlığımızın ürünü

MAN olarak, yılların getirdiği Türkiye pazarına özel deneyimimizi, yine ürünlerimizin teknolojik avantajlarını ve satış sonrasının birbirinden farklı alanlarındaki uzmanlıklarımızı bu çok özel ürünlerimizde birleştiriyoruz. Temel ilkemiz olan müşterilerimizle yaşam boyu iş ortaklığı fikrimiz bir sözleşmeyle resmi hale geliyor ve böylece birlikte bir sonraki adımı atmış oluyoruz. Bakım paketlerimizde ise, diğer ülkelerde olduğu gibi müşterilerimize Comfort, ComfortPlus ve ComfortSuper olmak üzere üç farklı seçenek sunuyoruz.

Sabit ödemeli bir orijinal üretici güvencesi sağlıyoruz

Comfort bakım paketimiz; müşterilerimiz ile birlikte belirlediğimiz sürenin sonuna kadar araçta çıkabilecek tüm periyodik bakım işlerinin yapılmasını kapsıyor. Araç bilgisayarı tarafından kullanım şartlarına göre optimum şekilde belirlenen bu işler, sadece motor yağı değişimini değil, yıllık bakımları, şanzıman-diferansiyel yağ değişimlerini, soğutma ve direksiyon sistemleriyle ilgili kontrollerinin yanı sıra pek çok farklı kalemi de kapsıyor.

ComfortPlus paketimizde de Comfort paket içeriğine ek olarak, müşterilerimizi arızalara karşı koruyacak uzatılmış garantiler sunuyoruz. Bu garantiler, ister tüm araç için istenirse de sadece yürür aksamı kapsayacak şekilde seçilebiliyor.

ComfortSuper ise, içerik ve kapsam açısından en yüksek donanıma sahip paketimizi oluşturuyor. Bu premium ürünümüzde; araçların aşınan parça değişimlerini paket içeriğine dahil ediyoruz. Böylece, müşterilerimize tüm servis ihtiyaçları için sabit ödemeli bir orijinal üretici güvencesi sağlanmış oluyoruz.

MAN Mobilite Garantisi ile sürpriz masraflara karşı koruyoruz

Bunun yanında ComfortSuper paketimizle birlikte uluslararası taşımacılık yapan müşterilerimiz için MAN Mobilite Garantisi dediğimiz çok özel bir ürünü daha sunuyoruz. Araç kaynaklı herhangi bir olumsuzlukta yükün yoluna en kısa sürede devam etmesini sağlamak amacıyla tasarlanan bu garanti, Avrupa yollarındaki onarım harici sürpriz masraflara karşı ciddi bir koruma sağlıyor. Üstelik bu garanti, 84 ay ve 1 milyon kilometreye uzatılabiliyor.

Paketlerimizde 2.700’den fazla kombinasyon bulunuyor

Bakım paketlerimizdeki ürün çeşitliliği ise, bizi rakiplerimizden ayıran en önemli noktalardan bir tanesini oluşturuyor. Bu paketlerimiz, sadece sıfır çekicileri değil, MAN TopUsed ikinci el araçlar dahil kamyon, otobüs ve hafif ticari olmak üzere tüm araç tiplerini kapsıyor.

Şu anda sistemimizde beton mikserinden turizm taşımacılığına çok farklı kullanım tiplerine uygun, 2 yıl/80 bin kilometreden başlayan ve 5 yıl/2 milyon kilometreye kadar geniş aralıklarda 2.700’den fazla kombinasyon için paket teklifimiz bulunuyor.

2022 yılında da yeniliklerimiz devam edecek

2022 yılında da gelişen teknoloji doğrultusunda müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına en ideal çözümleri sunmaya devam edeceğiz. Özellikle sürdürülebilir iş modellerinin ve dijitalleşmenin öneminin çok daha fazla öne çıkacağını düşündüğümüz önümüzdeki sürece biz de MAN Müşteri Hizmetleri olarak, şimdiden hazırız.

Tüm ihtiyaçları önceden görerek, çıktığımız bu yolda; yaşam boyu iş ortaklarımız olan müşterilerimiz için hem araç teknolojisinde hem de servis tarafında yeniliklerimiz gelecek yılda sürecek. Ayrıca sürekli gelişen altyapımız ile elektrikli şehir içi taşımacılığından hibrit yat motorlarına kadar MAN’ın öncü rolünü, servis tarafında daha ileri taşımaya devam edeceğiz.

MAN Müşteri Hizmetleri olarak, 2022 yılında da birbirinden avantajlı bakım paketlerimiz ile yine müşterilerimizin araçlarının, en güncel, en yetkin ve orijinal MAN servis hizmetlerini almasının güvencesi olacağız.”

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