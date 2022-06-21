Lojistikte yatırımın yüzde 70’i devletten

HİB’in yaptığı strateji toplantıları doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörüne sağladığı desteklerin anlatıldığı toplantıda sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Lojistik Komitesi Başkanı Murat Baykara, “Açıklanan bu desteklerle sektörümüz ilk defa mal ihracatı yapan sektörler gibi önemli desteklere kavuşmuş olacak. Geçtiğimiz yıl 12 milyar dolar ihracat yapan sektörümüz açıklanan desteklerle 20 milyar dolar ihracat seviyelerine daha hızlı ulaşacak” dedi.

Siz işin başında durun, yatırımın yüzde 70’i devletten

Yaptığı sunumla desteklere ilişkin detayları açıklayan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Lojistik Dairesi Başkanı Yusuf Karakaş, malı taşıyamadıktan sonra iyi mal üretmenin yeterli olmadığını belirtti ve şunları söyledi, “Yurt dışı lojistik dağıtım ağları (YDLA) programlarımızla depo kiralama hizmeti dahil olmak üzere firmalarımıza yüzde 70’e varan yatırım desteği vereceğiz. Siz işinizin başında durun, yatırımın yüzde 70’i devletten.” dedi. Kapıkuleye alternatif güzergahlarla buradaki yoğunluğu gidereceklerini de belirten Karakaş, “İhracatın artması için sektörün istihdam dahil her parçasına yönelik destek mekanizmalarını oluşturduk. Sektör bundan faydalanmalı” şeklinde konuştu.

Destekler ihracata pozitif etki yapacak

HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, “Bugün itibariyle 2794 üyeye ulaşan birliğimizde lojistik en fazla üyeye sahip 3. sektörümüz. Birliğimiz kurulduğundan beri hizmet sektörlerinin de mal ihracatında olduğu gibi desteklerden faydalanması için çalışıyoruz. Hizmet ihracatına yönelik peş peşe açıklanan destek mekanizmalarının sektörlerin ihracatına pozitif etki yapacağına inancımız tam” dedi.