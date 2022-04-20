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Lojistikte güven 2022'nin ilk çeyreğinde gücünü koruyor

KPMG Türkiye ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Lojistik Güven Endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde 2021 yılının son çeyreğine kıyasla yüzde 2'lik küçük bir düşüş kaydederek 125,47 olarak ölçüldü ve pozitif görünümünü korudu. Sektördeki pozitif görünümü değerlendiren KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, Avrupa'nın Rusya üzerinden ticareti durdurmasının Türkiye açısından olumlu bir yanı olduğuna dikkat çekti.

Lojistik 20.04.2022, 15:52
Lojistikte güven 2022'nin ilk çeyreğinde gücünü koruyor

KPMG Türkiye ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan Lojistik Güven Endeksi 2022 yılının ilk çeyreği için açıklandı.

2021 yılının son çeyreğine kıyasla yüzde 2'lik küçük bir düşüş kaydeden endeks, 125,47 olarak ölçülerek pozitif görünümünü korudu. Endeks, 2021 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise büyük ölçüde sabit bir trend izliyor. Bununla birlikte endekste, 2021'in üçüncü çeyreğinde kaydedilen rekor seviyeye kıyasla ise yüzde 12'lik bir düşüş söz konusu. Sektörün güncel durumunu gösteren Mevcut Durum Endeksi ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,4'lük hafif bir düşüşle 130,71 olarak gerçekleşti. Gelecek Dönem Beklenti Endeksi de 2021'in son çeyreğine göre yüzde 1'lik hafif bir düşüşle 122,85 olarak ölçüldü.

Gelecek Dönem Beklenti Endeksinin alt kırılımlarına bakıldığında, nisan - haziran döneminde sektördeki iş hacmi beklentisine ilişkin endeks, çeyrek bazda yüzde 9'luk bir artışla 148,31 puana ulaştı. İkinci çeyrekte sektörün kârlılığına ilişkin endeks ise çeyrek bazda yüzde 7'lik bir düşüşle 93,26 puana geriledi. Böylelikle kârlılık beklentilerine ilişkin endeks, 2020 yılının son çeyreğinden bu yana ilk defa negatif bir görünüm sergilemiş oldu. Bu durum, yükselen yakıt maliyetlerinden kaynaklı görünüyor. Gelecek üç ayda sektörün insan kaynakları ihtiyacına ilişkin endeks ise yüzde 6,3'lük bir düşüş göstererek 141,57 puana geriledi.

Sektördeki gelişmeleri değerlendiren KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner “Lojistik Güven Endeksi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde rekor kırarak 143 puana ulaştığından bu yana hafif bir düşüş trendi içerisinde bulunuyor. Buna karşın, görünüm hala pozitif. Ukrayna'daki savaş uluslararası ticareti ve özellikle denizyolu taşımacılığı rotalarını etkilemeye devam ediyor. Bölgeyle ticaretin yavaşlaması, limanlarda elleçlenen yükleri olumsuz etkiliyor. Bu duruma ek olarak, hava ve karayolu taşımacılığı da artan maliyetlerle karşı karşıya. Ukrayna geçişi kapandığı için Türk tırları Gürcistan üzerinden ilerlemeye yöneldi, bu durum da büyük tıkanıklıklara yol açtı. Birçok tır Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan sınırında kaldı. Ancak, Avrupa'nın Rusya üzerinden ticareti durdurmasının Türkiye açısından olumlu bir yanı olduğunu da söylemek mümkün. Türkiye'nin ‘Bir Kuşak Bir Yol' projesine sunduğu en önemli girişim olan Orta Koridor'daki demiryolunun stratejik önemi vurgulanmış oldu. Bu noktada, Orta Koridor'a yönelik gerekli altyapısal önlemlerin alınması kritik önemde. Diğer yandan, Türkiye'nin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI), son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Savaş ve fiyat artışları tüketicilerden gelen talebi olumsuz yönde etkilemiş oldu. Bu durum ise önümüzdeki dönemde sektör üzerinde aşağı yönlü bir baskı kurabilir.” dedi.

Yıl

Lojistik Güven Endeksi

Beklenti Endeksi

Mevcut Durum Endeksi

4Ç 2019

95,9

101,0

89,56

1Ç 2020

84,1

87,8

76,6

2Ç 2020

84,3

108,3

36,23

3Ç 2020

109,6

111,7

105,21

4Ç 2020

110,4

111,8

107,54

1Ç 2021

124,7

129,1

116,06

2Ç 2021

136,4

136,5

136,15

3Ç 2021

143,2

141,3

147,03

4Ç 2021

128,3

124,1

136,55

1Ç 2022

125,5

122,9

130,71
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