Lojistik ve Taşımacılık Sektörünün Kadın Platformu WiLAT Türkiye, Kadınlara Desteğini Sürdürüyor

Akyıldız, Londra merkezli 102 yıllık bir enstitünün kadın kanadı olan WiLAT’ı Türkiye’de pandemi döneminde nasıl kurduklarını anlattı. DFDS & KAGİDER ortak oluşumu olan ‘Kadın için Taşıyoruz’ projesini de WiLAT Türkiye olarak hem üyeler hem de şirketler bazında destekleyeceklerini belirtti.



TGL Transtaş, ‘Kadın için Taşıyoruz’ projesini Kuzey Afrika bölgesi için destekliyor. Akyıldız,

pandemi sonrası küresel ticaretteki dengeleri olumsuz etkileyen konteyner sıkıntısı ve navlun fiyatlarının hızlı artışına değinerek, ‘Kadın için Taşıyoruz’ projesine verilecek navlun desteğinin daha da önemli bir hale geldiğine dikkat çekti. Ayrıca, pandemi döneminde uzaktan çalışmak durumunda kalan şirketlerin en büyük sınavının dijitalleşme olduğunu ve bu konudaki çalışmaların zorunlu olarak büyük hız kazandığını anlattı.

WiLAT Kurucu Başkanı Berna AKYILDIZ, aynı zamanda TGL TRANSTAŞ Global Lojistik A.Ş. Başkan Yardımcısı, DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkan yardımcısı, DEİK Togo İş Konseyi Kurucu Başkanı, UTİKAD ve KAGİDER üyesidir.

Teknoloji alanında bir mobil teknoloji şirketi olan Reeder’ın kurucu ortağı Sezen Sungur Saral, bir KAGİDER Yönetim Kurulu üyesi olarak ‘Kadın için Taşıyoruz’ projesinin sağladığı hizmetin önemine vurgu yaptı. Cinsiyet eşitliği konusunu Reeder olarak da sahiplendiklerini belirten Saral, Samsun’da açılacak olan yeni fabrika ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir sosyal etki yaratacaklarını ifade etti.



