Lojistik ve Taşımacılık Sektörünün Kadın Platformu WiLAT Turkey, ilk ‘‘Yeşil Sohbetler’’ Etkinliğini Gerçekleştirdi

Moderatörlüğünü WiLAT Kurucu Üyelerinden Özlem DALGA’nın gerçekleştirdiği panele, TGL Transtaş Global Lojistik A.Ş. Başkan Yardımcısı ve WiLAT Turkey Kurucu Başkanı Berna AKYILDIZ, WiLAT Turkey Kurucu Üyeleri Esra KIVRAK ve Eser ERGİNOĞLU da ev sahibi konuşmacı olarak katıldı.

Yeşil Dönüşüm’de kadın liderliğinin, finansman kaynaklarına ulaşımın ve aksiyon planlarının tartışıldığı panelde Profesör Doktor Kerem ALKİN, konuları OECD perspektifinden ele alıp, Türkiye’ye olumlu katkılarının altını çizdi. ALKİN, OECD olarak üzerinde çalıştıkları dört ana başlıktan birinin Yeşil Gelecek konusunu da içine alan enerji dönüşümü olduğunu da önemle belirtti.



WiLAT Kurucu Başkanı Berna AKYILDIZ, konuşmasında yeşil çevre ve sürdürülebilirlik konularında WiLAT Turkey olarak neler planladıklarına da değindi. Çevre bilincinin farkında olan yöneticiler, çalışanlar ve girişimciler yetiştirebilmek için eğitim ve sertifika programlarına kısa süre içerisinde başlayacaklarını belirten AKYILDIZ, aynı zamanda sektördeki tüm kadınlara bilgi ve kaynaklara ulaşım konusunda global WiLAT ağından da yararlanarak destek vereceklerini belirtti.

WiLAT Turkey ‘‘Yeşil Sohbetler’’ serisi, farklı konu ve konuklarla gerçekleşecek yeni paneller ile sektörde Yeşil Dönüşüm farkındalığını arttırmaya devam edecek.