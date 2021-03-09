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Lojistik ve taşımacılık sektörü doğru lastik seçimi ile sürdürülebilirliği ve verimliliği artırıyor

Taşımacılık ve lojistik sektöründe lastikler CO2 emisyonlarını azaltan ve filo verimliliğini artıran bir kaldıraç görevi görüyor. Premium lastik üreticisi Continental yeni Lastik-Bulucu hizmeti ile filo yöneticilerinin uzun yol veya şehirlerarası dağıtım faaliyetlerine uygun lastikleri seçmelerine yardımcı oluyor. Continental ayrıca hizmete sunduğu bir mikrosite aracılığı ile de lastiklerin yakıt tüketimini ve toplam filo işletme maliyetlerini azaltacak bilgiler paylaşıyor.

Lojistik 09.03.2021, 10:40
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Lojistik ve taşımacılık sektörü doğru lastik seçimi ile sürdürülebilirliği ve verimliliği artırıyor

AB verilerine göre, Avrupa genelinde karayolu taşımacılığından kaynaklanan CO2   emisyonlarının yüzde 25'i ağır vasıtalardan salınıyor. Ağır vasıtalar için CO2 emisyonu performans standartlarını belirleyen 2019 Avrupa Yönetmeliği uyarınca, araç üreticilerinin yönetmelik kapsamına giren araçlarının CO2 emisyonlarını 2025'e kadar (2019 Temmuz ayına kıyasla) yüzde 15 ve 2030'a kadar (2020 Haziran ayına kıyasla) yüzde 30 azaltmaları gerekiyor. Kamyon üreticileri ve filo operatörlerinin AB'nin bu iddialı emisyon hedeflerine ulaşma çabalarında en önemli faktörlerden biri ise lastik seçimi. Çünkü bir filonun karbondioksit emisyonları, yakıt tüketimi ve lastiklerinin yuvarlanma direnci ile doğrudan ilgili. Yuvarlanma direnci, yakıt maliyetlerini etkileyen temel faktörlerden biridir. Yakıt maliyeti ise filonun toplam işletme maliyetlerinin yüzde 30'una ulaşabilir. Continental, oluşturduğu bir mikrosite ile yuvarlanma direncinin ve onu etkileyen faktörlerin tam olarak ne olduğunu ve hangi lastik parametrelerini etkilediğini açıklıyor. Hazırlanan videoda, yuvarlanma direncinin yakıt tasarrufuna ve dolayısıyla emisyonları azaltmaya nasıl yardımcı olduğu örneklerle açıklanıyor. 

     Lastik Bulucu doğru lastikleri tespit etmeye yardımcı olur

Yeni Lastik-Bulucu ile Continental müşterilerine çok özel bir hizmet sunuyor. Bu platform,   filo yöneticilerinin uzun yol veya şehirlerarası dağıtım faaliyetlerine uygun lastikleri seçmelerine yardımcı oluyor. Lastik Bulucu uygun bir lastik serisi önermeden önce filolarının temel ihtiyaçlarını iki adımda analiz ediliyor. İlk adımda, yakıt verimliliği ve lastiklerin kilometre performansı arasında ayrım yapılıyor. İkinci adım, günlük çalışma profilini dikkate alıyor: Filo ağırlıklı olarak otoyollarda mı yoksa şehirlerarası yollarda mı görev yapıyor? Kamyon genellikle uzun yola mı yoksa kısa yola mı çıkıyor? Lastik Bulucu, müşteriyi lastik portföyü ve farklı lastiklerin özellikleri hakkında da bilgilendiriyor. Müşteri bundan sonra faaliyetleri için en uygun lastiğin hangisi olduğuna karar veriyor.

VECTO simülasyonu ile ilgili detaylı bilgiler de Continental web sitesinde

CO2 emisyonlarının 2030 itibariyle radikal bir şekilde düşürülmesi için harekete geçen Avrupa Komisyonu da VECTO simülasyon aracını uygulamaya koydu. VECTO farklı kamyon konfigürasyonlarının CO₂ emisyonu ve yakıt tüketimini simüle edebiliyor. Premium lastik üreticisi Continental web sitesinde düzenli güncellediği bilgilerle VECTO'nun nasıl çalıştığını, hangi araçlara uygun olduğunu ve lastiklerin yakıt tüketimini ve toplam filo işletme maliyetlerini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklayarak, merak edilen sorulara yanıt veriyor.

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