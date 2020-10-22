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Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Sağlık Lojistik, AEO – Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını teslim aldı.

Sektöründe 42. Yılını dolduran ve bu tecrübeyle lojistik hizmetler sunan Sağlık Lojistik; Ticaret Bakanlığı tarafından verilen, şirketlere gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar getiren, uluslararası geçerliliğe sahip Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sayesinde, işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesiyle zaman ve maliyet tasarrufunu arttırarak, müşterilerinin rekabet güçlerine ve iş hacimlerine daha çok destek olmayı hedefliyor.

Lojistik 22.10.2020, 12:41
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Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Sağlık Lojistik, AEO – Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını teslim aldı.

Uluslararası karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı, gümrüklü depolama, serbest depolama, express taşıma ve mikro dağıtım hizmetlerini tek veya entegre olarak sunabilen Sağlık Lojistik; güvenirliği, gümrük yükümlülüklerini yerine getirme biçimi, düzenli kayıt sistemleri, izlenebilirliği, mali yeterliliği, emniyet ve güvenlik standartları, kendi otokontrolünü yapabilme kabiliyeti onaylanmış bir firma olarak birlikte çalıştığı tüm markaların iş yükünü hafifletiyor ve onlara global ticaret sürecinde güç kazandırıyor.

Sağlık Lojistik, kurumsal yapısı, müşteri odaklı çalışma prensibi ve YYS statüsüne sahip güvenilir bir firma olmanın avantajlarını hizmet sunduğu markalarla paylaşıyor. Sadece mevzuat uyarınca belirtilen koşulları yerine getiren güvenilir şirketlere verilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi Sağlık Lojistik, tamamı çevreye duyarlı Euro-6 normundaki 550 araçtan oluşan filosuyla, sunduğu Intermodal ve Multimodal lojistik çözümleriyle, tüm iş süreçlerinde doğa dostu düzenlemeler geliştirerek Ülke ekonomisine ve müşterilerinin ticari gelişimlerine lojistik destek sağlıyor.

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