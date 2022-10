Lojistik Sektörünün Geleceği Altınbaş Üniversitesi’nde Konuşuldu!

KUSURSUZ FIRTINA: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE TRENDLER; DİJİTALLEŞME, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ORTA KORİDOR, YEŞİL DÖNÜŞÜM

Berna Akyıldız Wilat Türkiye Başkanı, Prof. Dr. Zeynep Özsoy Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı ev sahipliğinde ve Denge Sende platformunun düzenlediği "Yeni Dünya Düzeninde Lojistik: Fırsatlar ve Trendler! " Zirvesi, 14 Ekim 2022 tarihinde Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesinde 9:30-16:00 saatleri arasında gerçekleşti.

NFC Türk ve Atom Lojistik ana sponsorluğunda gerçekleşen zirve, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy, Wilat Türkiye Başkanı Berna Akyıldız ve Wilat Global Başkanı Gayani De Alwis’in açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış Konuşmasının ardından zirve, 3 farklı panel ile devam etti. İlk Panelde Wilat Türkiye Başkanı ve Transtas Global Lojistik Başkan Vekili Berna Akyıldız Lojistik Profesyoneli Cavit Uğur, Atom Lojistik Satış ve Pazarlama Müdürü Esra Özay, Galata Taşımacılık ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Vittorio Zagaia tarafından, “Pandemi Sonrası Lojistik ve Lojistikte Yeni Trendler” başlıklı panelde ‘’Kusursuz Fırtınada Lojistik’’ üzerine lojistiğin trendleri, fırsatları ve tehditleri tartışıldı. Servis ve ürünlerde çeşitlilik, güçlü finansal yapı, dijitalleşme ve insan kaynakları sektörün odaklanılması gereken alanları olurken, ilk panelde konuşan Galata Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo’su Vittorio Zagaia ise , dijitalleşmenin lojistik sektöründe iyi yönetilmesi gereken bir risk olduğunu, bunun yanında şirketlerde sürdürülebilirlik uygulamaları önemsenir ise krizi sektörün fırsata dönüştürülebileceğini aktardı.

İlk panelin ardından, zirvenin destekçi sponsorlarından NFC Turk dijital kart kurucusu Hüseyin Akgün, NFC Turk dijital kartın kullanımının ekolojik ve teknolojik faydalarından bahsetti; Özellikle sürdürülebilir olma anlamında doğaya sağladığı faydanın yanında, lojistik firmalarının da bir tehdit olarak gördüğü dijitalleşmeye uyum sağlamak ve işleri daha pratik hale getirerek NFC TURK Dijital kart ile nasıl zaman kazanabileceklerini anlattı.

Zirvenin 2. panelinde ise, Altınbaş Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Gürel Tekelioğlu, Captonomy Proje Analisti Baran Arıcı, Wilat Kapasite Geliştirme Merkezi Başkanı Vicky Koo, Wilat Türkiye Başkan Yardımcısı ve Pizza Lazza CEO'su Esra Kıvrak, Hong Kong Üniversitesi Bilim ve Teknoloji’den Dr. Shelley Zhou tarafından, “Lojistikte Yeşil Dönüşüm” başlıklı panelde lojistikte yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik uygulamaları tartışıldı. Şirketlerin karbon nötr olma yolunda nasıl bir yol izleyebilecekleri bahsedildi ve tedarik zincirinde emisyonların azaltımı konusunda yol haritası çizildi. Siyah kuğunun derinleşen iklim kriziyle birlikte nasıl yeşil kuğu haline geldiği tartışıldı. Ayrıca Hong Kong Üniversitesi’nden Dr. Shelley Zhou, ‘’İşler günümüzdeki gibi devam ederse ve bariyerler aşılmazsa bizi 4 derece gibi bir ısınma bekliyor. En iyi senaryoda bile, 2 derece ısınmayla karşı karşıyayız.’’ Dedi.

Pizza Lazza’nın sponsorluğunu üstlendiği öğle yemeğinin ardından, “Küresel Isınmanın Lojistik Üzerindeki Faydaları” başlıklı panelde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Deniz Hukuku Derneği Başkan Yardımcısı CMI Polar Shipping WG Üyesi Didem Light ve Tübitak Kutup Araştırmaları Lojistik Lideri Özgün Oktar, “Küresel Isınmanın Lojistik Üzerindeki Etkileri” Başlıklı panelde iklim krizinin lojistiği ne yönde etkilediğinden ve Türkiye fırsatlarından bahsettiler. Pizza Lazza CEO'su Esra Kıvrak, ‘’’Hızlı restoran sektörü için, lojistik iş modeli çok önemli.. Pizza Lazza olarak karbon ayak izini minimize etmek için tedarik zincirindeki paydaşlarımızla birlikte lojistik optimizasyonunu en üst seviyede uygulamaya çalışmaktayız’ dedi.

KUTUPLARDAN MESAJINIZ VAR!

Küresel ısınmanın lojistiğe fayda, fırsat ve zararlarının tartışıldığı zirvede, 2050’ye kadar denizlerdeki buzulların tamamen yok olması riskiyle karşı karşıya olduğumuz için bu bölgelerin lojistiğe açılacağı ve tüm devletlerin lojistik alanda birbirleriyle yarışacakları tartışıldı. Türkiye’nin de bu konuda çalışmaya başladığı ancak, ivedilikle nasıl yol alacağını kararlaştırması gerektiği de dile getirildi. Wilat Türkiye Başkanı ve Transtas Global Lojistik Başkan Vekili Berna Akyıldız ise Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun Türkiye’ye bağlandığını, Center of Institute of Logistics and Transport derneği CILT’ in Türkiye’de açılacağını duyurdu. Bunun da Türkiye’nin bölgede merkez olmasının önünü açacağını söyledi.Denge Sende’nin düzenlediği ve Wilat, NFC Turk Dijital, Peta Aerial, Atom Lojistik ve Pizza Lazza’nın sponsorluğunu üstelendikleri ve TGL Transtaş Global Lojistik A.Ş’nin ulaşım destekçisi olduğu Lojistik zirvesi, hem üniversite hem lise olmak üzere, farklı okullardan onlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Zirveyi sonlandırmadan önce sektörün lider isimleri merak edilen tüm soruları yanıtladılar ve gençlere yol gösterdiler.