LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEN 7,6 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi geçici verilerine göre, geçen yıl “navlun hizmet ihracatı” 7 milyar 609 milyon dolar, ithalatı ise 5 milyar 922 milyon dolar oldu. Bu yıl ocak-haziran aylarında ise navlun ihracatı 4 milyar 931 milyon, ithalatı 3 milyar 433 milyon doları buldu.

Sektördeki ihracatçı firmalar arasında yer alan Ares Logistics’in Kurucu Ortağı Engin Kırcı, yük taşımacılığı ve lojistik hizmet ihracatı istatistiklerini değerlendirdi. Kırcı, yük taşımacılığı ve lojistik sektörünün 2020 yılında ve bu yılın ilk 6 ayında ülke ekonomisine, ihracatına, istihdamına ciddi katkı sağladığını anlattı.

“Lojistik sektörü ihracatta otomobille yarışıyor”

TÜİK verilerine göre geçen yıl otomobil ihracatının 9 milyar 636 milyon dolara, bu yılın ilk yarısında ise 4 milyar 966 milyon dolara düştüğünü hatırlatan Kırcı, “Navlun hizmet ihracatı, otomobil ihracatıyla yarışır hale geldi.” dedi. Kırcı, Ares Logistics olarak Türkiye’ye daha çok döviz kazandırabilmek için yatırımlarına hız verdiklerini, yurt dışı faaliyetlerini artırdıklarını belirtti.

“Lojistikçiler Türkiye’nin cari açığını azalttı”

Türkiye’nin ihracatına bu kadar çok destek olup cari açığını azaltan sektörün, maliyetlerini artıran bazı sorunları olduğuna dikkati çeken Kırcı, bu sorunlar çözüldüğü takdirde yük taşımacılığı ve lojistik ihracatının daha da artacağını, ithalatının ise azalacağını vurguladı.

“Yük taşımacılığı ve lojistik ihracatı yüzde 42 arttı”

Kırcı, “Merkez Bankası geçici verilerine göre bu yılın ilk yarısında navlun ihracatı yüzde 42 yükselirken navlun ithalatındaki artış ise yüzde 23,5’te kaldı. Lojistik sektörü Türkiye’ye çok daha fazla döviz kazandırabilir. Uluslararası yük taşımacılığında maliyetlerin azalması, ülkemizin toplam ihracatını da artıracaktır.” diye konuştu.