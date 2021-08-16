Lojistik sektöründe yetişmiş insana ihtiyaç var

'Türkiye'de önemi artıyor'

Lojistik sektörü hakkında bilgi veren Aras Holding’in e-ticaret sevkiyatlarına odaklanan şirketi Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz, "Büyüme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu Türkiye’de lojistik sektörünün önemi de giderek artmakta.

2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefinin konuşulduğu ülkemizde, bu hedefe ulaşmak için en önemli sektörlerin başında lojistik geliyor. Hem kendi içinde taşıdığı büyüme potansiyeli, hem de Türkiye’nin birçok ekonomik hedefe ulaşmasında oynayacağı temel rol itibarıyla son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren lojistik sektörü büyük öneme sahip.

Taşımacılık, depolama, paketleme, gümrükleme ve nihai tüketiciye erişimi de kapsayan lojistik hizmetlerinin dünya genelindeki hacmi giderek artmaktadır.

Türkiye, insan gücü potansiyeli, uygun coğrafi konumu ve nispi olarak uygun maliyet yapısı ile lojistik altyapısına ve yüksek bir potansiyele sahip" dedi.

İstihdam sayısı fazla

Türkiye’de lojistik sektöründe, yan sektörlerle birlikte yaklaşık 1 milyon 500 bin kişi istihdam edildiğini aktaran Yavuz, "Türkiye'de potansiyel açısından en yoğun yetişmiş insan gücüne gereksinim duyulan sektörlerin başında lojistik geliyor.

Lojistik sektörünün gelecekteki rolüne baktığımızda; yabancı dil bilen, pratik zekalı, yaratıcı lojistik ya da çeşitli mühendislik bölümlerinden mezunların yoğun olarak talep edilmeye başlandıklarını görüyoruz.

İstihdam edilen çalışanlar ağırlıklı olarak operasyonlarda ve Araştırma ve Geliştirmeye yönelik departman/projelerde görevlendirilmekte. Başka bir önemli pozisyon ise İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite Sistem uzmanlarıdır. Lojistik operasyonları iş kazalarına son derece açıktır ve özellikle sağlık ve gıda kalite standartlarına uyumun, kanunlar ve regülasyonlarla düzenlendiği kurallara uymakla yükümlüdür. Operasyonlarda bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde yapılması için bu tür uzmanlıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Pek çok sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de yetişmiş iş gücüne ulaşmakta zorluk yaşanmaktadır. Bu nedenle pek çok öngörülü lojistik firması yeni mezun ve staj programlarına geçmiş yıllardan daha fazla ilgi göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Kariyer yapabilirler

Lojistik şirketine yeni mezun olarak giren, en az bir iyi seviyede yabancı dil bilgisine sahip, yaratıcı ve pratik zekalı çalışanların, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında, daha hızlı unvan alma şansına sahip olabildiğine dikkat çeken Yavuz, "Başka bir önemli bir konu da dijital dünyaya uyak uydurma zorunluluğudur. Lojistik sektörü bu konuda diğer sektörlerle kıyaslandığında biraz daha hız kazanmak durumundadır. Bu ihtiyaç da IT konularında eleman ihtiyacına talebi arttırmaktadır. Önemli diğer pozisyonlar ise mavi yakalı yöneticilere olan ihtiyaçtır. Günümüzde pek çok mavi yakalı lise ya da üniversite mezunudur. Hem mavi yaka yönetici yetiştirmeye olan ihtiyaç hem de operasyonlardaki diğer pozisyonların doldurulması ihtiyacı durumunda iç adayların; yine daha önce belirttiğim yetkinliklere sahip olmak gerekecektir.

Bu kapsamda adaylarımızın iş kapasitesi ve istihdam konusunda büyük avantajları olan lojistik sektörünü tercih etmelerini içtenlikle tavsiye ederim" dedi.

Bölüm seçeneği çok

Üniversitelerde lojistik üzerine pek çok programın olduğunu belirten Yavuz, "4 yıllık üniversitelerde bulunan uluslararası lojistik ve taşımacılık, ulaştırma ve lojistik, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası lojistik gibi lojistik, taşımacılık ve ticareti harmanlayan bölümlerin yanı sıra sivil hava ulaştırma işletmeciliği, deniz ulaştırma işletme mühendisliği gibi sektörün bir bölümüne özelleşen bölümler de bulunuyor.

Ön lisansta ise lojistik, deniz ve liman işletmeciliği, sivil havacılık ulaştırma işletmeciliği, sivil havacılık kabin hizmetleri, demiryolu (raylı sistem işletmeciliği) bölümleri var.

Lojistik sektöründe en fazla tercih edilen bölümler ise lojistik, endüstri mühendisliği ve işletme bölümü mezunları oluyor" diye konuştu.

İş imkanları nasıl?

Lojistik alanındaki iş imkanları hakkında da bilgi veren Yavuz şunları söyledi: "Mezunlar, her türlü lojistik sağlayıcı şirketler ile herhangi bir kurumsal şirketin lojistik departmanında çalışabilir.

Örnek olarak, havalimanları ve terminaller, serbest bölgeler, dış ticaret faaliyeti, sigorta, finansman, denetim, üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcılar, kara, hava, deniz, demiryolu ve taşımacılık şirketlerinin ilgili alanları verilebilir. Komplike bir yapıda büyüyen sektör içerisinde yüzlerce alt alan ve bunların kapsamı ile genişleyen bir faaliyet alanı bulunmakta."