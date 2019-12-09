Lojistik sektöründe hızın yerini CRM yönetimi aldı!

Seminerde konuşan Fevzi Gandur Logistics Pazarlama ve Satış Geliştirme Müdürü Müge Karahan, herhangi bir ürünü ya da hizmeti satmanın artık eskisi kadar önemli olmadığının altını çizerek, günümüzde kime neyi sattığını bilmenin ve müşteriyi her yönüyle tanımanın daha önemli olduğuna dikkat çekti.

Karahan: Müşterilerinizin Ne İstediğini de Ne İstemediğini de Bilmelisiniz!

“Günümüz rekabet koşullarında hedef müşteri kitleniz için siz ya da markanız tek değilsiniz, belki de yüzlerce rakibiniz, alternatifiniz var. Öne çıkabilmek istiyorsanız müşterinizi işin odağına almalısınız.” diyen Karahan, bunun da CRM uygulamalarıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Müşterileri tanımanın ve ne istediklerini bilmenin, onlara ihtiyaç duyacakları ürün ve hizmetleri sunabilmek açısından önemli olduğuna değinen Karahan, bu nedenle CRM uygulamalarını kullanmanın ve müşterilere ilişkin güncel bilgilere sahip olmanın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Karahan, “Hedef müşterileriniz ile ilgili verileri sürekli güncel tutmalısınız. Çünkü iletişim kurmadığınız süre esnasında yaptıkları iş, faaliyet alanları veya ihtiyaçları değişebilir. Müşterilere hiç yapmadığı bir iş ilgili bir bilgi verdiğiniz takdirde, dikkatlerini çekemezsiniz.” sözlerini kullandı.

Karahan, CRM uygulamalarının yalnızca satış için değil müşteri ilişkilerinin doğru yönetilmesine de oldukça katkı sağladığının altını çizerek, şirket olarak CRM süreçlerini 2017 yılından bu yana Salesforce ile yönettiklerini sözlerine ekledi.

Yüksektepe: İş Dünyası ile İşbirliğinin Kazancı Büyük

Seminerle ilgili görüşlerini aktaran Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, öğrencileri aktif çalışma hayatının paydaşlarıyla bir araya getirmenin, reel örnekler ile öğretiler sunmanın önemine vurgu yaptı.

Verilerden en fazla faydalanabilecek ve bunları anlamlandırabilecek meslek dallarından birinin endüstri mühendisliği olduğunu belirten Yüksektepe, bu nedenle CRM uygulamalarının bu bölümdeki öğrenciler için önemine değindi ve katkılarından dolayı Fevzi Gandur Logistics yöneticilerine teşekkür etti.