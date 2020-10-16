LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HEDEF 100 MİLYAR DOLARI AŞMAK

Bu varsayımdan hareketle Türkiye’deki lojistik sektörünün ekonomik büyüklüğünün 100 milyar doları aşması için çaba harcayacaklarını kaydetti. Turan, drone ile yük taşımacılığından sektörde kadın iş gücünün artırılmasına ve Türkiye’nin dış ticarette tercih ettiği ticari terimlerin değiştirilmesinden lojistik maliyetlerinin düşürülmesine kadar birçok konudaki projelerini paylaştı.

Lojistik sektörünün lider sivil toplum kuruluşu Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’na hazırlanıyor. Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul için UTİKAD tarihinde ilk defa, mevcut yönetim kadrosunda yer almayan üyeler bir araya gelerek oluşturdukları liste ile seçime girme kararı aldı.

“Geçmişten Geleceğe” adı verilen oluşum, projelerini Beşiktaş’taki Point Otel’de düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

Oluşumun Yönetim Kadrosu adaylarının da katıldığı toplantıda ekip adına söz alan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, UTİKAD için hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerini anlattı.

Türkiye’de sektör

Turan, lojistik sektörünün büyüklüğüne dair yapılan çalışmalarda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içerisindeki payının ortalama yüzde 13 olarak kabul gördüğünü dile getirdi. Bu varsayımdan hareketle Türkiye’deki lojistik sektörü büyüklüğünün 100 milyar doları aşması için çaba harcayacaklarını söyledi.

“İnsansız hava aracı mevzuat çalışmalarında yer alacağız”

Turan, “Geçen yıl tonaj bazında ithalatın yüzde 85,41’lik kısmı ülkemizde teslim alınmış, ihracatın da yüzde 37,49’luk kısmı ülkemiz teslim satılmıştır. Bu durum sektörümüz için asla kabul edilemez. Bu oranları sektörümüz ve paydaşlarımız lehine değiştirecek bir bakış açısı en kısa zamanda tesis edilmelidir.” diye konuştu.

Drone ile yük taşımacılığı yakın gelecekte yaygınlaşacağından insansız hava aracı mevzuat çalışmalarında etkin şekilde rol alacaklarını kaydeden Turan, daha gerçekçi bilgi ve değerlere dayalı yeni bir Lojistik Performans Endeksi hazırlanmasına dikkati çekti.

“Geçmişte yapılamayanlara değil gelecekte yapmak istediklerimize odaklanacağız”

Turan, “Geçmişten Geleceğe, Birlikte El Ele” sloganı ile çok çalışacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Bir araya gelerek bir başlangıç oluşturduğumuzu, ancak bir arada kalarak ilerleyebileceğimizi ve başarılı olmak için bir arada çok sıkı çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Hedeflediğimiz başarının ‘almak ile değil vermek ile’ gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bugüne kadar yapılanların değerini biliyoruz. Bu süreçte görev yapan her bir kişiye gönülden teşekkür ediyoruz. Buradan hareketle geçmişte yapılamayanlara değil gelecekte yapmak istediklerimize odaklanacağız.”

Lojistik maliyetlerinin düşürülmesi için çalışılacak

Lojistik sektöründe kadın iş gücünün destekleneceğini ifade eden Turan, ‘Geçmişten Geleceğe’ ekibi olarak diğer bazı hedeflerini ise şöyle sıraladı:

Kağıtsız işlem için e-konşimento, e-irsaliye gibi uygulamalar desteklenecek, e-awb değişiklik ücretinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Yurtiçi lojistik masraf kalemlerini dünyadaki muadilleri ile karşılaştırıp ürün maliyetindeki payının düşürülmesi için çalışmalar yapılacak.

“Ordino” uygulamasının tüm taşıma modları için gerekliliği sanayicilere anlatılacak

İhracatçılar tarafından kullanıldığında ticari kayıplara, ithalatçılar tarafından kullanıldığında potansiyel maliyetlere neden olan EXW incoterms uygulamasının kaldırılması için çalışılacak.

İthalat ve ihracat yapan firmaların, lojistik sektörünün büyümesine katkı sağlayacak şekilde uygun incoterms kullanması sağlanacak.

“Ordino” uygulamasının tüm taşıma modları için gerekliliği sanayicilere anlatılacak.

İntermodal taşımacılığın gelişmesi adına 44 ton taşıma limitinin mevzuatta sektör lehine güncellenmesi için çalışılacak.