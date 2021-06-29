LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin dünya çapında tek endüstriyel akıllı giyilebilir teknoloji markası Thread In Motion (TIM), 20 yılı aşkın tecrübesiyle lojistik sektöründe birçok markaya hizmet veren yerli depo yazılım platformu Axata ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Axata çözümleri kullanan firmalar hem TIM’in başta lojistik ve perakende sektörü olmak üzere tüm ihtiyaçlara cevap veren Glogi akıllı eldiveni hiçbir ekstra entegrasyona gerek kalmadan tak-çalıştır kolaylığıyla kullanabilecek hem de tüm lojistik operasyonlarını daha hızlı, daha verimli ve daha izlenebilir olarak sürdürebilecek.

Geleneksel ile yeni nesil bir araya geldi

İş birliğine dair konuşan Thread in Motion Kurucu Ortağı ve CEO’su Kadir Demircioğlu, “Türkiye ve globalde uzun yıllardır birçok müşteriye hizmet sağlayan Axata ile güçlerimizi birleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörü daha da ileriye götürebilmek için geleneksel ile yeni nesil bir araya geldi diyebiliriz. TIM olarak geliştirmiş olduğumuz yenilikçi endüstriyel teknoloji ürünlerimizle, Axata kullanan firmaların operasyonel maliyetlerini düşürürken işlem hızlarını ve verimliliklerini artırmak için kullanıma açıyoruz” dedi.

Türkiye ve dünyada kullanılan en gelişmiş akıllı eldiven

Endüstriyel akıllı eldiven Glogi, kurumların mevcut sistemlerine entegre olarak çalışıyor ve iş süreçlerini daha ergonomik, daha hızlı ve az hata oranı ile takip edilebilir hale getiriyor. Glogi eller serbest çalışabilmesi sayesinde, her toplama veya barkod okuma operasyonunda minimum 4 saniyeye kadar kazanç sağlıyor. Geleneksel el terminalinin 10’da biri ağırlığı ve esnekliği sayesinde, personelin çok daha verimli çalışabilmesine fırsat sunuyor.