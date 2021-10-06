LOJİSTİK FİLOLAR OKT İLE GÜÇLENİYOR

Mühendislik kabiliyetini kullanarak özel projelerde hassas üretimi ve hızlı teslimat çözümleri ile müşterilerinin tercih noktasında olan OKT Trailer, 75 adet W Tipi Yatay Silobas Semi Treyler teslimatını gerçekleştirerek Avrupa ve Ortadoğu’da hakimiyetini arttırıyor.

“ÖZEL ÜRETİM KABİLİYETİMİZ İLE İHRACAT PAYIMIZI ARTTIRIYORUZ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle hammadde tedarik zincirinde yaşanan sorunlara ve global pazarda yaşanan kırılmaya rağmen çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini dile getiren OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; “Müşterilerimizin isteklerine hızlı çözüm noktasında olmak amacı ile özellikle pandemi dönemi öncesinde yaptığımız stok planlamaları ve geliştirdiğimiz stratejiler ile teslimatlarımıza devam ediyoruz. Bunun yanında farklı ülkelerin farklı hava koşulları, yol koşulları ve standartları gibi tüm süreçlerde hızlı cevap verebilme ve özel projeler üretebilme kabiliyetimiz ile ihracat payımızı arttırırken yeni iş birlikleri ve projelere imza atıyoruz. Dünya pazarında sahip olduğumuz bu güçlü konumun en önemli dayanağı geleceğe bakış açımız ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarımızdır. Bu sebeple araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize ağırlık vererek ürünlerimizde ergonomik ve yenilikçi çalışmaları ön plana çıkarıyoruz. “diye konuştu.

“SADECE PERFORMANSI İLE DEĞİL İMAJIYLA DA TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR”

Ürünlerinde geleneksel ve belli kalıplarla çerçevelenenin dışında, beklenti ve ihtiyaçlara öncelik vererek farklı bakış açısı ile sektöründe alışkanlıkları değiştiren ve standartları yükselten çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Hakan Maraş; “Özel tasarlanan alternatif hacim, boşaltım sistemleri ve donanım seçenekleri ile dünya pazarında büyük ölçekli işletmelerin tercih sebebi olan W Tipi Yatay Silobas Semi Treyler aracımız, müşterilerimizin kurumsal kimliğini yansıtan renk seçenekleri, eşsiz gövde tasarımı, kendine has duruşu ve görsel estetiği sayesinde sadece performansı ile değil, imajıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Tasarımsal mühendislik çözümlerimiz ile geniş kapasite aralığına ve farklı geometrik gövde kesitlerine sahip W Tip Yatay Silobas ağırlık optimizasyonunu güvenli hafiflik felsefesiyle ve kullanım ergonomisinden ödün vermeden yüksek hacimdeki dinamik yüklerin kolayca taşınmasını sağlarken, özel yüzey kaplama işlemleri ile korozyona dayanıklı gövde yapısı, üstün üretim teknolojisi ve premium donanımları ile uzun kullanım ömrünü kazanca çeviriyor.”dedi.

Avrupa ve Ortadoğu’da faaliyet gösteren ve toplu teslimatları devam eden firmaya 55 adet W Tipi Yatay Silobas Semi Treyler teslimatını gerçekleştiren OKT Trailer, yıl sonuna kadar 20 adet daha üretimi tamamlayarak toplamda 75 adet aracın teslimatını gerçekleştirecek.