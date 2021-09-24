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Logitrans Lojistik, Polonya’da oyunun kurallarını değiştiriyor!

Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından Logitrans Lojistik, Polonya Devlet Demiryolları (PKP) işbirliği ile Türkiye-Polonya hattı üzerinde inovatif, ekonomik, çevreci ve sürdürülebilir bir proje olan LogiTrain hizmetini hayata geçirdi.

Lojistik 24.09.2021, 12:30
Logitrans Lojistik, Polonya’da oyunun kurallarını değiştiriyor!

Her hafta Cuma günleri İstanbul Halkalı ve Polonya Gliwice’den karşılıklı olarak yola çıkacak olan tren, 6 gün içerisinde varış noktasına ulaşıyor. İlk seferi 24 Eylül'de gerçekleşecek olan tren hattında, sabit transit sürenin önemi ve avantajı sayesinde, teslimat esnasında gecikme ihtimalleri de ortadan kalkıyor. Ayrıca, karayolunda yaşanabilecek kazalar, geçiş belgesi ve sınır kapısı gecikmeleri, olumsuz hava şartları gibi diğer sorunlara da çözüm getirmiş oluyor. Böylece LogiTrain, aktarmasız ve direkt taşıma sistemi ile kullanıcılarına istikrarlı bir taşıma modeli oluşturuyor.

Polonya – Türkiye İhracat ve İthalatı, çevre ülkeleri de etkiliyor

Türkiye’den Polonya’ya son 4 yıl içerisinde 30.000'den fazla ihracat ihracat ve 20.000'den fazla ithalat taşıması gerçekleştirilmiştir. Taşımaların büyük kısmını ise, otomotiv, inşaat, elektronik ve tekstil ürün grupları oluşturmaktadır. Bu açıdan, Polonya ile ticaret yapan firmalara yepyeni bir hizmetin kapıları açılmış oluyor. LogiTrain, Doğu Almanya, Çekya, Polonya ve Slovakya’ya kapıdan kapıya hizmet verebiliyor. Ülkelerin farklı destinasyonlarına da iç dağıtım operasyonları gerçekleştirilebiliyor.

LogiTrain, sefer başına 36 adet karayolu aracının taşıyabileceği yükü tek seferde taşıyabiliyor. Bu da ithalat ve ihracat yapan firmalara ekonomik bir çözüm olarak hizmet ediyor.

İlk taşıma, Arçelik ile gerçekleştirildi

LogiTrain ilk Polonya-Türkiye seferi, demiryolu taşımacılığı yetkili organizatörü, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde faaliyet gösteren Zer’in aracılığı ile Arçelik için gerçekleştirildi.

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