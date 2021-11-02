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logitrans Fuarı’ndaki Etkinlikler Çok Önemli

Lojistik 02.11.2021, 11:49
logitrans Fuarı’ndaki Etkinlikler Çok Önemli

--Lojistik sektöründe dijitalleşme konuşulacak.

--Yeşil mutabakat ve karbonsuzlaşma sürecinin sektöre etkileri, intermodal taşımacılıkta son gelişmeler irdelenecek.

--Hava kargoda kadın yöneticiler konuşacak.

--Almanya’da üretilen lojistik çözümler anlatılacak.

--Lojistik hizmet ihracatının artırılması kapsamında yurtdışı yatırımlar ve Türk lojistik endüstrisinin desteklenmesi ele alınacak.

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı çok önemli etkinliklere hazırlanıyor. “Taşımacılık ve lojistik alanında yaşanan büyük dönüşüm, logitrans etkinliklerinde ele alınacak,” diyen EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun, “Yerli ve yabancı kurumlar, sivil toplum örgütleri, sektörün üst düzey temsilcileri üç gün boyunca lojistik endüstrisini irdeleyecek,” dedi. İlker Altun logitrans etkinliklerine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Etkinlikler kapsamında, Türkiye’den Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Demiryolu Taşımacıları Derneği (DTD), Air Cargo Committee (ACC)’nin yanı sıra Almanya’dan Logistics Alliance Germany (LAG) ve Fraunhofer IML tarafından organize edilen panel, açık oturum ve konferanslarda uzmanlar görüşlerini dile getirecek. Etkinlikleri organize eden kurumların kapasitesi kadar konuşmacıların yetkinliği sayesinde oturumların büyük bir ilgi göreceğini anlıyoruz.”

logitrans Fuarı’nın, zengin içerikli etkinlikleri sayesinde tam bir lojistik bilgi alış verişi ortamına dönüştüğünü savunan İlker Altun, konulara ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

“Dünya dijitalleşmeyi konuşuyor. Özellikle pandemi döneminde lojistikte dijitalleşme en çok öne çıkan konulardan biri. Almanya’dan Fraunhofer IML, bu konuya odaklandığı bir oturum organize etti. Sadece lojistikçiler değil tüm dünyanın üzerinde daha çok durduğu Yeşil Mutabakat ve karbonsuzlaşma konusu ise DEİK tarafından organize edilen bir oturumda ele alınacak. Aynı oturumda bunun sektöre etkisi ve intermodal taşımacılıktaki son gelişmeler de irdelenecek.

HİB tarafından organize edilen ve hizmet ihracatının artırılması kapsamında yurtdışı yatırımların ele alınacağı oturumun da büyük ilgi çekmesi bekleniyor. LAG tarafından organize edilen ve Almanya’da geliştirilen lojistik çözümlerin ele alınacağı bir oturumun yanı sıra DTD tarafından demiryolu ve ACC tarafından hava kargo taşımacılığına ilişkin olarak da ayrı ayrı oturumlar yapılacak.”

Salonların fiziki kapasitesiyle sınırlı sayıda izleyicinin katılabileceği logitrans Fuarı etkinliklerinden, https://ticket.fuardavetiye.com/?Language=tr-TR adresinden giriş kaydı oluşturarak ücretsiz şekilde yararlanılabilir.


Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı

“Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı”, EKO MMI Fuarcılık Ltd. Şti tarafından 10-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. Salonlarda 14. kez düzenlenecektir. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.

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