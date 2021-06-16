logitrans Fuarı’nda Global Tedarik Zincirinde Türkiye’nin Önemi Görülecek

Covid-19 salgını ile birlikte artan önlemler yoğun temas gerektiren taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Ülke yöneticileri, uluslararası ticaretin ve üretimin sürmesi için gerekli olan desteği lojistikçilerden aldı. “Salgınla mücadele sürecinde üretim ve ticaretin sürmesi için hızla çözümler üreten lojistikçiler, büyük bir başarıya imza attı,” diyen Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar, şöyle devam etti:



“Dünya tedarik zincirinde kopmalara neden olan Covid-19 nedeniyle ilk günler tüm üretim alanlarında aksamalar yaşandı. Üretimin durması, insanlığın ihtiyaçlarının karşılanamaması demektir. İnsanlık böyle bir şeyle yaşayamaz. Ancak bu süreçte taşımacılık ve lojistik sektörü büyük özveriyle çalıştı ve başarılı bir sınav verdi. Denizde, karada, havada ve demiryolunda çok başarılı taşımacılık çözümleri hayata geçirildi. Biz de ‘Uluslararası Transport Lojistik Fuarı logitrans’da, Türkiye’nin dünya tedarik zincirindeki önemini kanıtlayan üreticileri ile lojistik sektörü temsilcilerini buluşturacağız.”





Daha sonra, “Gelişmiş ülkelerin tedariklerini daha yakın yerlerden yapma eğilimine girdiklerini görüyoruz,” diyen Altınay Bekar; “Tedarik zincirinde kopma riskini gidermek ve daha az karbon emisyonu salınımı sağlamak isteyen gelişmiş ülkeler, Türkiye pazarına yönelmeye başladı. Bu da logitrans Fuarı’na olan ilgiyi artıyor.” şeklinde konuştu.



Bu yıl 14. kez gerçekleştirilecek olan logitrans Fuarı, seyahat kısıtlamalarının da gevşemesiyle birlikte pek çok ülkeden katılımcı ve ziyaretçiye de ev sahipliği yapacak.