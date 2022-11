logitrans Fuarı Lojistik Sektörünün 25 Milyar Dolar Hedefinde Önemli Bir Platform

Türkiye’nin mal ihracatı ile birlikte büyüyerek uluslararası lojistik gelirlerini 2025’de 20 milyar dolara, 2030’da 30 milyar dolara yükseltmeyi amaçladığına dikkat çeken EKO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç, logitrans’ın bu süreçte lojistiğin tüm tarafları için katma değer yaratan güçlü bir platform haline geldiğini söyledi. logitrans’a bu yıl ülke bazında katılımda önemli bir artış oldu. logitrans’ın fuar alanını bu yıl Türkiye’den önde gelen kuruluşların ve şirketlerin yanı sıra 21 ülkeden katılımcılar da ayrı bir zenginlik katacak.

Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Çekya, Mısır, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Kazakistan, Letonya, Rusya, Sırbistan, İspanya, Hollanda, Türkiye, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık olarak açıklandı. Fuarda 4 ülke, Almanya, Çekya, Rusya, Letonya ise pavilyon olarak temsil edilecek. Fuarda her biri kendi alanında isim ve marka yapmış 164 katılımcı kuruluş ve şirket yer alacak. logitrans’ın katılımcıları arasında Türk lojistik sektöründen Sarp Intermodal, Arkas, Galata, Evolog, Omsan, Karınca, Ulusoy, Tırsan gibi lojistik sektörünün dev isimleri dikkat çekiyor.

Uluslararası alanda önemli bir ilerleme kateden ve küresel hava kargonun en önemli oyuncularından biri haline gelen Turkish Cargo ise yine logitrans’ın vitrin katılımcılarından biri olacak. Fuara Türkiye dışından katılan kuruluşlar arasında büyük uluslararası markalar yer alıyor.

Fuarın yabancı katılımcıları arasında DFDS, Kazakhstan Railways, Qatar Airways, Lufthansa Cargo, Port of Trieste, DSV, Port of Toulon, Port of Marseille gibi önemli isimler alacak. Alman Pavilyonu’nda ise Dachser, Interrail Europe gibi dünya markaları fuarda temsil edilecek.

Bu yılki fuara logitrans’ın sürekli katılımcıları yanı sıra ilk kez katılan kuruluşlar ve şirketler de önemli bir sayıya ulaştı. Türkiye Lojistikte En Önemli Hub Olma Yolunda Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı’nın Türkiye’nin lojistik alt yapısını ve servis üstünlüklerini görmek adına tüm dünyanın ilgisini çektiğini belirten EKO Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Ekin Seren Ünsaç, “logitrans bu yıl her zamankinden daha güçlü bir odak noktası olarak büyük bir ilgi çekiyor” dedi şunları ekledi: “Dünyada tüketim hacminde önemli bir büyüklüğü oluşturan Avrupa ve batı bloku pandemi sürecinde yer yer kopan dünya tedarik zincirine şimdi çok daha stratejik bir gözle bakıyor. Türkiye’nin konumu, tüm coğrafyalara olan erişim olanakları, lojistik alt yapısı ve kendi sektörlerinde yetkin şirketleri ile çok daha önemli hale geldi. Türkiye sadece bir bölgesel çözüm merkezi değil, tesisleri, depoları, karayolları, deniz ve hava limanlarıyla dünyanın lojistik hublarından biri olma yolunda.”

Lojistik Teknoloji Yoğun ve Modern Bir Sektör Küresel ekonomilerin büyümesinde lojistiğin öneminin pandemi döneminde çok net anlaşıldığını belirten Ekin Seren Ünsaç, lojistik endüstrisinin bugün taşıma ve depolama kavramının çok ötesinde modern ve teknoloji yoğun bir sektör haline geldiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu; “Tedarik ve üretim zincirinin başarısı ve kesintisiz faaliyet sürdürmesi lojistik sektörünün olanakları ve teknolojik yetenekleri ile artık doğrudan ilgilidir. Karayolu ve deniz taşımacılığı kuşkusuz lojistiğin en önemli damarlarını oluştursa da hava kargonun ve demiryollarının giderek artan önemini hep birlikte izliyoruz. İntermodal veya kombine taşımacılık hem tedarik zincirinin aksamaması hem de çevreci bir lojistik altyapısı ve üst yapısı oluşturmak açısından kaçınılmaz olarak tercih edilen bir modele doğru hızla evrilmektedir. Lojistiğin artık yerel gücünün küresel güçle birleşmesi rekabet açısından vazgeçilmezdir. Türk lojistik sektörü teknolojisiyle, intermodal taşımacılık olanakları ve altyapısıyla, insan kaynaklarıyla hep birlikte güçlü bir küresel bir oyuncu olarak kabul edilmektedir. Lojistik sektörünün küresel olmama gibi bir seçeneği yoktur”.