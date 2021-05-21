Lift Dağıtım, Kişiselleştirilmiş Çözüm Önerileriyle Lojistikte Standartları Aşmayı Hedefliyor!

Lojistik sektöründe giderek daha fazla ihtiyaç duyulan mikro dağıtım pazarına yeni bir oyuncu daha katıldı. Özelleştirilmiş dağıtım hizmetleriyle dikkat çeken Lift Dağıtım, müşteri odaklı çözümler üreterek, lojistik sektöründeki standart hizmet anlayışının dışına çıkmayı hedefliyor. Şehir içi ve şehirler arası dağıtımda etkin bir organizasyon kuran şirket, faaliyetlerine başladığı 2020 yılından bu yana bir yıllık zaman zarfında yalnızca bir müşterisi için ülke genelinde aktif hizmet verdiği il sayısını 64’e çıkardı. Saatinde sevkiyat prensibi, müşteri ihtiyaçlarına göre araç tedariki sağlayan bölgesel iş ortaklarının yanı sıra teknoloji odaklı yatırımlarıyla kargo ve ara nakliye hizmeti veren rakiplerinden ayrılan Lift Dağıtım, fayda - maliyet ekseninde yürüttüğü çalışmalarla da üretici, ithalatçı firmaların üzerindeki nakliye ve dağıtım yükünü devralmayı hedefliyor.

Müşteriye özel sevkiyat operasyonu ve teslim saati!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lift Dağıtım Genel Müdürü Murat Öge, müşteri beklentilerini esnek lojistik çözümlerle en üst seviyede karşılamayı hedeflediklerini belirterek; “Lojistik sektöründe ana maliyetleri personel, yakıt ve araçlar oluşturur. Üretici ve ithalatçıları bu yapıdan kurtarıp, onlara esas işlerine odaklanmaları adına fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu noktada dağıtımı özelleştiriyor, sevkiyat ile lojistik hizmetlerini kendi üretim ve çıkış hattıyla birleştirmek isteyen firmalara hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Şu anda otomotiv satış sonrası pazarında hizmet veren tek bir müşterimizin 7 deposu ve 8 aktarma merkezi ile bu hizmeti sunuyor, ürünlerini Türkiye’nin 4 bir yanındaki dağıtım kanallarına ulaştırıyoruz. Dolayısıyla her bir müşterimiz için deposundaki üretim süresine göre bir sevkiyat operasyonu planlayacak ve belli bir saatte teslim edecek butik bir anlayışla hizmet organizasyonu kurduk. Bunu şu anda gerçekleştirebilen bir başka firma da bulunmuyor” diye konuştu.

“Çağının ötesinde bir lojistik firması olmayı amaçlıyoruz”

“Hizmetimizi özmal araçlarımızla değil, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki araç tedariki sağlayan iş ortaklarımızla gerçekleştirerek fayda maliyet dengesini optimum çerçevede gözetiyoruz” ifadelerini kullanan Murat Öge, “Şirket olarak öncelikli hedefimiz; otomotiv satış sonrası ve parça pazarına odaklanarak, bu alandaki tecrübemizle üretici ile distribütörlerin dağıtım ihtiyaçlarını karşılamak. Kısa süre içerisinde bu sektörde faaliyet gösteren yeni müşterilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Ardından da hizmet alanlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz” dedi. Faaliyet gösterdikleri alanda dijital altyapı oluşturmanın son derece önemli olduğuna da dikkat çeken Öge, “Lojistik anlamdaki en büyük eksikliklerden biri, dijitalleşmenin zaruri süreçlerde kullanılması. Biz ise tüm operasyon kapsamında ana sorunların tespitini yapıyoruz, lojistikle birlikte sevkiyattaki tüm sorunların çözülmesinde de dijital altyapının önemine inanıyoruz. Bu kapsamda hizmet veren teknoloji şirketleriyle iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Teknoloji temelli mikro dağıtım çözümlerimizle öncelikle otomotiv sektöründe en çok tercih edilen, çağının ötesinde bir lojistik firması olmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Bir müşterisi için günlük 8 bin 600 koli dağıtıyor!

Faaliyetlerine 2020 yılında başladıklarını anlatan Murat Öge, ülke çapında kurdukları organizasyonla birlikte, yalnızca bir müşterileri için 8 ilden çapraz sevkiyatla 64 ile dağıtım gerçekleştirdiklerini aktardı. Öge, aynı müşterileri için 7 dağıtım merkezinden çıkan ürünlerine yönelik, günlük 2 bin 900 noktada toplam 8 bin 600 koli dağıtım kapasitesiyle hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.