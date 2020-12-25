KUMPORT LİMAN İŞLETMELERİ’NE İHRACAT ÖDÜLÜ

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) hizmet sektöründe ihracat gerçekleştiren firmaların 2019 yılında gerçekleştirdikleri performansa göre, ‘HİB 2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları Listesi’ni açıklayacağını duyurmuştu. Söz konusu listeye Hizmet İhracatçıları Birliği’nin üyesi firmalar katılırken, 2019 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı performanslarına göre 18 kategoride ilk üçe giren firmalar belli oldu. Geçtiğimiz yıl ihracat alanında gösterdiği başarılı performans ile Kumport Liman İşletmeleri, liman işletmeciliği hizmetleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kumport Liman İşletmeleri, pandemi sürecinde hayati önemi bir kez daha anlaşılan limancılık alanında, 2019 yılındaki başarılı performansı ile ihracat alanında ödülünü alarak başarısını tescillemiş oldu. İhracat alanındaki gayretlerini bu yıl da sürdüren Kumport Liman İşletmeleri, geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin ihracatının yükselmesi adına yeni fırsatlar sunan Uluslararası Çin İthalat Fuarı’na (China International Import Exhibition) katılarak, ihracatçılarımıza desteğini bir kez daha gösterdi.

Kumport Liman İşletmeleri, kaliteli yönetim politikası ile Avrupa Kalite Derneği tarafından EFQM Türkiye Mükemmellik ödülü, doğru yönetim şekli ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki başarılı uygulamaları ile, British Safety Council tarafından verilen ‘5 Star İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’, yürüttüğü başarılı çevre politikası sayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ gibi ödül ve başarılarının yanına ihracat ödülünü de eklemiş oldu.