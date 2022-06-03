Krone’ye OİB’den İhracat Ödülü

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) 1 Haziran’da İstanbul’da düzenlediği “İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde otomotiv endüstrisinde 2021 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi.

Krone, 2021 yılında gerçekleştirdiği 56 milyon dolar değerinde, 2.423 adet treyler ihracatı ile otomotiv sektörünün, Türkiye’nin ihracat şampiyonu sektörü olmasına katkı sağladı.

Krone, Tire fabrikasında 2021 yılında gerçekleştirdiği 4.523 adetlik üretimin, %53’ünü ihraç etti ve İngiltere’den Güney Kore’ye, İsveç’ten Tanzanya’ya kadar 27 ülkeyi Krone kalitesiyle buluşturdu.

Krone adına Gümüş İhracatçı ödülünü, ihracattan sorumlu Satış Yöneticisi Birand Hattatoğlu teslim aldı.