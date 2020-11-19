Krone’den Güler Nakliyat’a 50 Adet Frigorifik Treyler

Avrupa’nın treyler devi Krone, Türk nakliyecisinin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Kaliteli ve uzun ömürlü ürünleriyle nakliyecilere rekabet gücü ve düşük işletme maliyetleri konusunda sayısız avantajlar sağlayan Krone, aynı zamanda Türkiye’de yaptığı yatırımlar neticesinde kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebiliyor. Büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını hızlandıran Hatay merkezli Güler Nakliyat, tercihini kalite ve sağlamlıktan yana kullanarak filosunu 50 adet Krone Cool Liner ile güçlendirdi.

Türkiye’den ağırlıklı olarak Rusya hattına, kendisine ait gemilerle yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapan Güler Nakliyat, lojistik operasyonlarında en donanımlı ve verimli ekipmanları kullanıyor. Teslimat töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Güler Nakliyat Firma Sahibi Ahmet Bünyamin Yavuz, “Güler Nakliyat olarak önemli büyüme hedefleri doğrultusunda bu yatırımı gerçekleştirdik. Yatırım kararını verdiğimiz günden bugüne kadar tüm süreçte yanımızda olup bize desteğini hiç esirgemeyen başta Krone Bölge Satış Yöneticisi Selçuk Bey olmak üzere tüm Krone ailesine teşekkür ediyorum. Piyasadaki en sağlam, en donanımlı ve satış sonrası hizmet konusunda en güvenlilir treylerlerle operasyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.