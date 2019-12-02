Krone’den GBU Turizm Lojistik’e 40 Adet Profi Liner Ultra

Krone’nin Tire fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, Krone’nin Bölge Satış Yöneticisi Kerim Ocik ve GBU Turizm Lojistik Firma Sahipleri Gürol Başar Ülger ve Adem Ülger katıldılar. GBU Lojistik yetkililerine Krone’nin göz bebeği olan Tire fabrikasının da gezdirildiği tören sonunda Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün firma yetkililerine bir plaket takdim etti.

Teslimat töreninin ardından verdiği demecinde, Tire fabrikasından hem yurtiçine hem de yurtdışına treyler göndermeye hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizen Rıza Akgün, “Şartların hem Türk nakliyecisi için hem de bizler için zor olduğunun farkındayız. Buna rağmen kullanıcılarımıza üst düzey kaliteye daha uygun fiyatla ve cazip ödeme seçenekleriyle erişme imkanı sunma gayretindeyiz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz Profi Liner Ultra, düşük boş ağırlığıyla KRONE ürün gamının en hafif üyesi olma özelliğini taşıyor. Profi Liner Ultranın özel taban dizaynı ve şasi tasarımı, yakıt tüketimindeki liderliği ve düşük karbon dioksit salınımı değerleriyle Türk nakliyecisine en yeni çözümü sunuyoruz. Şasinin ana taşıyıcılarından herhangi bir eksiltme yapmadan istenilen düşük ağırlıklara ulaşabilmiş olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim. İşini bizim gibi titiz yapan GBU Turizm Lojistik’in bizi tercih etmesinden dolayı gururluyuz. Kendilerine bu alımlarının bir kez daha hayırlı olmasını tememni ederiz.” şeklinde konuştu.

GBU Turizm Lojistik yönetim kurulu başkanı Gürol Başar Ülger ise yaptığı açıklamada, “Krone’ye teşekkür ederek başlamak istiyorum. Gerek rekabetçi fiyatları gerek de vermiş oldukları takas desteğiyle bu yatırımımızda bize adeta itici güç oldular. Bugün ilk defa ziyaret etme fırsatımız oldu ancak gördük ki Tire fabrikasında üst düzey kalitede ve maksimum titizlikle üretim faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Yatırım kararını verirken hem maddi olanaklarımızı hem de filomuzun kalitesini gözeterek hareket ettik. Tekrardan tüm Krone yetkililerine teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Tire fabrikasında 2012 senesinden beri üretimini sürdüren ve Türk nakliyecisiyle olan ilişkisini sağlamlaştıran Krone, kullanıcılarına üst düzey kaliteye daha uygun fiyatla ve cazip ödeme seçenekleriyle erişme imkanı sunuyor.