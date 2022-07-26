Krone’den Alp Lojistik’e 10 Adetlik Treyler Teslimatı

Törene, Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal C. Erköy, Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve İstanbul Bölge Satış Yöneticisi Kemal Sungar eşlik etti. Kartal C. Erköy tarafından Alp Lojistik yetkililerine, plaket takdim edildi.

Alp Lojistik’in de Krone aks ile tercih ettiği Profi Liner serisi, ödüllü yük güvenliği sistemi Multilock ile kullanıcılarının güvenilir ortağı olmaya devam ediyor. Kaliteli ve uzun ömürlü ürünleriyle lojistik firmalarına düşük işletme maliyeti sağlayan Krone, aynı zamanda Türkiye’de 33, Avrupa’da 1.300’den fazla servis noktasıyla ihtiyaç duyulan her an, kullanıcılarının yanında yer alıyor.

Güngör Akkaya törende yaptığı açıklamada: “Alp Lojistik olarak kaliteye çok önem veriyoruz, burada Krone’nin üretim sürecini ve kalite anlayışını yerinde gördük. Biz de filomuzu büyütürken kalite, sağlamlık ve uzun ömürlülük konusunda kendisini kanıtlayan Krone’yi tercih ettik. Taşımacılık sektöründeki ihtiyaçları iyi analiz edip buna yönelik çözümler sunan Krone; sağlamlığı, güvenilirliği ve yüksek teknolojiyle donatılmış araçlarıyla ihtiyaçlarımıza cevap veriyor. Bugün filomuza kattığımız 10 adet Profi Liner treyler ile hizmet kalitemizi daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyoruz. Alp Lojistik olarak önümüzdeki dönemde daha büyük filo yatırımları gerçekleştireceğiz.” dedi.