Krone, Treyler İnovasyon 2021 Ödülleri’nde Güvenlik Kategorisinde Ödülün Sahibi Oldu

Krone’nin yeni geliştirdiği köpük teknolojisiyle üretilen taban tahtaları, oldukça yüksek bir mukavemet sağlarken, aynı zamanda ağırlık avantajı sağlıyor. Krone, yeni taban teknolojisiyle kullanıcılarına hem maddi bir kazanç, hem de zamandan tasarruf imkanı sağlıyor. Özellikle paletli yüklemelerde, yüklerin tabanla arasındaki sürtünme katsayısını 0.6 birime düşüren bu yeni teknoloji sayesinde sürücüler, yüklerinin kaymaması için hiçbir ilave ekipman kullanma ihtiyacı duymayacaklar. Güvenlik kategorisinde ödül alan bu yeni teknoloji sayesinde Krone kullanıcıları araç başına 100 kg. ağırlık avantajı elde edecekler. İlk aşamada üst yapısız yarı römorklarda kullanılmaya başlanacak ve taban kaplamalarında oluşabilecek hasarları da önemli ölçüde ortadan kaldıracak bu yeni teknoloji Krone kullanıcılarına çok uzun bir hizmet ömrü vadediyor.