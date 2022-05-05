Krone Tire fabrikasında yönetim değişikliği

Krone, 2012 yılı sonundan bu yana Tire fabrikasında, Türkiye ve etrafında bulunan pazarlar için treyler üretmektedir. Uluslararası üretim ağını tamamlayan bu lokasyon ile Krone, jeostratejik yaklaşımını ortaya koymaktadır. Ayrıca Akdeniz ülkeleri ve Avrupa dışındaki diğer pazarlar için de treylerler Tire’de üretiliyor. Yıllık 10 adet üretim kapasitesi bulunan Krone Tire tesisinde, şu anda yaklaşık 400 kişi çalışmaktadır. Krone Commercial Vehicle SE CTO'su Alfons B. Veer, "Rıza Akgün'e uzun süreli, başarılı iş birliği için içtenlikle teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde kendisine başarılar diliyor ve en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Rıza Akgün ve Türkiye'deki ekibine Tire tesisimizin son yıllardaki fevkalade olumlu gelişimi için teşekkür borçluyuz. Rıza Akgün, Krone'nin Türkiye'deki ilk satış ortaklıklarının kurulmasına yardımcı olmakla kalmadığı gibi, aynı zamanda Tire'deki Krone fabrikasının mevcut çok yönlü üretimine başarılı bir şekilde ulaşmasında belirleyici oldu." dedi.

Soldan sağa: Semih Pala, yeni Finans/Satış Genel Müdürü, Andreas Völker, Uluslararası İş Geliştirme, Satış & Key Account Direktörü, Alfons B. Veer, CTO Krone Commercial Vehicle SE, Kartal Erköy, yeni Üretim Genel Müdürü ve Rıza Akgün, eski CEO Krone Türkiye