Krone, Tire Fabrikası’nda Yeni Yatırımla Kapasitesini Artırıyor

Merkezi Almanya olan ve Almanya dışında sadece Türkiye’de üretim yatırımı bulunan Krone, Türkiye’ye güvenini bir kez daha gösterdi. Tire’de üretime başladığı günden bu yana kapasitesini artıran ve şu anda yılda 6.000 adet treyler üretimi gerçekleştiren Krone Türkiye, her geçen gün artan iç talep ve ihracatı ile şasi üretim kapasitesini iki yıl içinde 10.000 adete yükseltecek.

Kapasite artışının ilk adımı olarak şasi fabrikasının ek bölümü için 17 Ekim’de temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törende COO Dr. Stefan Binnewies, CTO Alfons B. Veer, Uluslararası İş Geliştirme, Satış & Key Account Direktörü Andreas Völker, Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal C. Erköy, Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, projeden sorumlu Üretim Müdürü Alper Evcimen, Satış Koordinasyon Müdürü Tolga Erdinç ile birlikte proje ekibi yer aldı.

İnşaatın tamamlanmasıyla şasi fabrikasına 4.800 m2 yeni kapalı alan eklenecek ve mevcut 5.000 m2’lik alanın revizyonu yapılacak. 2023’ün ikinci çeyreğinde devreye alınacak ikinci robot kaynak hattı ile şasi üretim kapasitesi iki yıl içerisinde yıllık 10.000 adete yükselecek.

Törende açıklamalarda bulunan Alfons Veer “Türkiye’nin performansından oldukça memnunuz, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Türkiye’ye güvenmeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Tire bölgesinin istihdamına katkıda bulunan olan Krone, 450 çalışanıyla üretim yapıyor. Krone ayrıca uygulamaya aldığı yeni mezun programı Tire’Nee ile, çalışma hayatına yeni adım atan gençlere, Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen trailer firmasında deneyim kazanma fırsatı sunuyor.