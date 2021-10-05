Krone, İhracat ve İç Pazardaki Başarılarını Yeni Yatırımlarla Taçlandırıyor

Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler üreticilerinden Krone, Türkiye’den 2020 yılında 36,7 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. TİM tarafından açıklanan 2020 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, tüm firmalar arasında 541’inci, Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında ise 50’inci sıradan kendine yer buldu. Krone, 2016 yılında ilk defa yer aldığı bu listede 5’inci kez üst üste yer almayı başardı.

Krone, Hedef Pazarlarının Yanı Sıra Seçkin Avrupa Ülkelerine İhracat Yapıyor

Krone Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Akgün, 5’inci kez üst üste ilk 1000 ihracatçı firma listesinde girdikleri için gurur duyduklarını belirtirken, “Tire fabrikamızdan 2020 yılında tam 1383 adet treylerimizi Batı ve Orta Avrupa başta olmak üzere 27 farklı ülkeye gönderdik. Tire fabrikamızda faaliyete başladığımızda, bu fabrika vasıtasıyla ürünlerimizi daha önce üstün Krone kalitesiyle tanışmamış ülkelerle buluşturmayı hedeflediğimizi dile getirmiştim. Bugün geldiğimiz noktada ise, söz konusu hedef pazarlarımızın yanı sıra, İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi seçkin Avrupa ülkelerine de buradan treyler ihraç ederek, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ilan edilen bu başarılarımızı taçlandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

2021’i Hem İhracatta Hem De İç Pazarda Rekorlarla Kapatacağız

2021 yılının Krone Türkiye açısından yeni rekorlara sahne olacağını vurgulayan Akgün, “Henüz ilk 8 ay itibariyle ihracatta 2020 yılı adetlerini geride bırakmayı başardık. 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 2800 adetten fazla treyler ihraç ederek Krone kullanıcılarının gönlündeki ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ndeki yerimizi sağlamlaştırmayı arzuluyoruz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

Dış pazara ek olarak iç pazarda da, Türkiye’de faaliyete başladığı 2012 yılından beri Krone’nin en başarılı günlerini geçirdiğinin altını çizen Akgün, “Ağustos ayı itibariyle 1500 adet iç satış gerçekleştirdik. Yıl sonunda 2300 adete ulaşacağız gibi gözüküyor ki bu da tıpkı ihracatta olduğu gibi iç satışlarımızda da Türkiye’de faaliyete başladığımız 2012 yılından beri ulaştığımız en yüksek adetler olacak.” dedi.

Türkiye’de Yatırımları Sürdürüyoruz

2012 yılından bu yana yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Akgün, “Üst düzey kalite anlayışımız, uzun ömürlü ürün yapımız ve ülkemize olan güvenimiz hem iç hem de dış kullanıcılarımız nezdinde karşılık buluyor. Kullanıcılarımızın en yakınlarındaki treyler üreticisi olma vizyonumuz aynı zamanda onların talep ve isteklerine hızlı bir şekilde reaksiyon verebiliyor olmamızı gerektiriyor. Biz de bu sene startını verdiğimiz üç aşamalı bir yatırım planını devreye aldık. Birinci aşamada, hali hazırda 4 bin metrekare alana sahip olan şasi üretim tesisimizi 4 bin 500 metrekare daha büyüteceğiz. İkinci aşamada ise, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik yeni bir üretim holü inşa edeceğiz. Böylece toplam 12 bin metrekarelik yeni bir alan inşa edeceğiz. Son aşama olarak, robotik hatların entegrasyonuyla birlikte yüksek otomasyona sahip bir üretim hattı elde edeceğiz. Bugüne kadar 40 Milyon Avroluk yatırım gerçekleştiren Krone’nin, bu aşamaların tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’ye yaptığı yatırım tutarı 45 Milyon Avroyu geçecek.” şeklinde konuştu.