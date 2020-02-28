Krone, daralan iç pazarda satışlarını yüzde 17 arttırdı

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya Krone Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Akgün, Krone Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker, Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, Krone Türkiye Kredi ve Risk Müdürü Cemile Kılıç ve Krone Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mehmet Dinçer ev sahipliği yaptılar.

Türkiye’de üretime başladığı 2012 yılından beri istikrarlı bir şekilde satış adetlerini arttıran Krone, 2019 yılında da satışlarını arttırmayı başardı. Yüzde 27 daralan Türkiye treyler pazarında satışlarını yüzde 17 arttıran dev treyler üreticisi, 2019 yılı sonunda Türkiye treyler pazarında yüzde 23’lük bir pazar payı elde etti. Krone’nin Türkiye’den treyler ihraç ettiği ülke sayısı ise 27 olarak açıklandı.

Rıza Akgün: Krone Türkiye ekibi olarak iç ve dış pazarda çok iyi işler çıkartıyoruz

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, 2019 yılında toplam 2 bin 844 adet treyler satışı yaptıklarını belirten Krone Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Akgün, “İç pazar yüzde 27 daralırken, biz satışlarımızı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 17 arttırdık. Türkiye’den treyler ihraç ettiğimiz ülke sayısı ise 27 oldu. 2012 yılında Tire fabrikamızda bu işe başlarken yalnızca standart Profi Liner, Mega Liner ve açık kasa Platform araçların üretimini üstlenmişken şu anda 22 farklı modelde treyler üretimi gerçekleştiriyoruz. Almanya’da ve Avrupa’da edindiğimiz tüm tecrübeyi ve yakaladığımız yüksek kalite standardını Türk hizmet anlayışıyla buluşturduk. Hem iç pazarda kullanıcılarımız tarafından artık benimsendik hem de ihracat alanındaki başarılarımızla yolumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Andreas Völker: Toplam 57 bin 206 adet treyler sattık

Krone Grubunun dünya genelinde son 10 yıldır satış adetlerini hep arttırdığını vurgulayan Krone Uluslararası Satış Direktörü Andreas Völker, “Krone Grubu, Almanya ve Tire fabrikaları dahil olmak üzere, 2018-2019 mali yılında toplam 57 bin 206 adetlik treyler satışı gerçekleştirdi” dedi.

Türkiye iç pazarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Völker, “Almanya’dan Türkiye’ye yatırım kararı aldığımız ilk günden beri inandığımız ve beklediğimiz işbirliklerini Krone olarak gerçekleştirmeye başladık. Umuyorum ki 2020 yılı Türkiye’de hem lojistik sektörünün yeniden şaha kalktığı hem de markamızın işbirliklerinin katlanarak arttığı bir yıl olur.” şeklinde konuştu.

Ömürden Özacar: Zorlu geçen 2019 yılında iç pazarda başarılı olduk

Ağır ticari araç sektöründeki daralmanın iyice belirginleştiği 2019 yılını yüzde 17 gibi bir artışla kapattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Krone Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar, “Bu kadar zorlu geçen 2019 yılından sonra 2020’ye umutla bakıyoruz. Türk nakliyecisi iç pazarda Krone’yi tercih ediyorsa bunun arka planında çok sıkı ve detaylı bir çalışma vardır. Böylesine daralan bir pazarda yüzde 17 büyümek bizi daha inançla çalışmaya sevk etti. İnanıyorum ki Türkiye’de çok daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki kullanıcılarla özel ilgilenen ve ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verebilen bir konuma geldiklerini ve bu konumda kalıcı olduklarını belirten Özacar, “Türkiye’nin dört bir yanında bulunan satış temsilcisi arkadaşlarımız Türk nakliyecisine 7/24 hizmet verme parolasıyla çalışıyor. En son anlaşmaya vardığımız işlerden de hatırlayacağınız üzere kullanıcılarımıza hem özel ilgi hem de özel olanaklar sağlıyoruz. Türkiye treyler pazarında fiyatta rekabetçi olmak artık başarılı olmak için tek etken değildir. Kullanıcılarımız tarafından benimsenmek ve yüksek kalitemizi onlarla buluşturabilmek için ben ve ekibim çok emek veriyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ve Tire fabrikamızdaki esnekliklerimizle Türk nakliyecisine özel hizmet göstermeye devam edeceğiz.” dedi.