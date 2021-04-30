Krone Coolliner 25 Yaşında

Krone, 1996 yılında ürün yelpazesinde Krone-Wabash ismiyle ilk kez soğutuculu treylere yer verdiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren, dünyanın en büyük treyler üreticisi Wabash firmasıyla bir ortaklığa imza atılmıştı. Wabash o günlerde Almanya’ya soğutucu üniteye sahip kutular ihraç ediyordu. Sonrasında Amerikan Doları’nın beklenmedik yükselişi ve Wabash ile ortaklığın artık kârlı olmaması sebebiyle Krone, piyasanın lider üreticisi konumunda bulunan Danimarka’lı Norfrig A/S şirketini satın alma kararı verdi. Yaklaşık 200 çalışanı olan bu şirket, 2000 yılının Nisan ayında Krone tarafından satın alındı. Danimarka’nın Hvam kentindeki fabrika, 7 milyon euro’luk bir yatırımla modernleştirildi ve yıllık 3 bin adetlik üretim kapasitesine kavuşturuldu. Bu fabrikanın cirosu 2004 yılında 4’e katlandı. Krone, yaygın dağıtım ağı aracılığıyla çok hızlı davranarak, Avrupa'da GRP üst yapıya sahip Coolliner'ları başarılı bir şekilde dağıtabildi.

Kapasitenin artırılması ve çelik üst katmanlara odaklanılması

Krone Coolliner araçlar için her geçen gün artan uluslararası talep, Danimarka’nın Hvam kentindeki fabrikanın kapasitesini kısa sürede aştı. Bu gelişmelerden sonra Krone, 2007 yılında, Almanya’nın Lübtheen kentinde tamamen yeni bir fabrika yatırımı yapma kararı aldı. 2007 yılında, çelik güverte tasarımlı dünyanın en modern, tam otomatik frigorifik yarı römork üretim tesisi burada inşa edildi. Yıllık yaklaşık 10 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılarak üretim hacmi 3’e katlandı. Lübtheen'in soğutuculu yarı römorku sürdürülebilir bir başarı olduğunu kanıtladı ve ünite sayısı her geçen yıl artırdı.

Krone ayrıca 2014 yılında Coolliner için minimum kullanım ömrü maliyetleri nedeniyle hızla çok popüler hale gelen yeni Krone treyler aksını tanıttı. 2016 yılında ise soğutulmuş malları farklı sıcaklıklarda esnek bir şekilde taşımak için taşıma bölmesinde hareket ettirilebilen yeni ve oldukça hafif ara bölme duvarı (Isowall plus)'ın lansmanına tanıklık ettik. IAA 2018'de Coolliner, birçok akıllı telematik özelliği içeren çift katlı bir versiyonda kendisini "kaliteli ve akıllı" olarak sundu. Ertesi yıl 2019'da Krone, Almanya’dan Liebherr firması ile işbirliği içinde yenilikçi, modüler bir soğutma ünitesi olan "Celsineo" soğutma ünitesini sundu.

Coolliner 25 yaşında

Bu yıl 25’inci yaşını kutlayan Krone Coolliner, yenilikçi aydınlatma konsepti, geliştirilmiş kapı fitilleri, yeniden dizayn edilen ara bölme duvarı, çarpışma önleyici sistemi, yeni arka tampon, ve kapsamlı diğer ek geliştirmeleriyle, hem Krone’nin vizyonunu hem de soğutucu treylerler arasındaki tartışılmaz konumunu en iyi şekilde temsil etmeye devam etmektedir.