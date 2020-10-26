Krone, 4’üncü Kez Üst Üste İlk 1000 İhracatçı Firma Listesinde Yer Aldı
Krone, İzmir Tire’deki fabrikasından 2019 yılında 27 farklı ülkeye toplam 2308 adet treyler ihraç ederek, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2019 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesine tüm firmalar arasından 411’inci sıradan girdi. 2013 yılından beri Türkiye’den treyler ihracatı gerçekleştiren Krone, ilk olarak 2016 yılında bu listede yer almayı başarmıştı. 2019 yılındaki ihracat başarısıyla Krone, 4’üncü kez üst üste bu listede kendine yer bulmuş oldu.
Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider treyler üreticilerinden Krone, Türkiye’den 2019 yılında 47.1 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştı. TİM tarafından açıklanan 2019 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, tüm firmalar arasında 411’inci, Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasında ise 52’inci sıradan kendine yer buldu. Krone, 2016 yılında ilk defa yer aldığı bu listede 4’üncü kez üst üste yer almayı başardı. Aynı zamanda Krone, listede yer alan 2 treyler markasından biri olmayı da başardı.
Krone’nin İstikrarlı İhracat Başarısı
Krone Türkiye CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Akgün, 4’üncü kez üst üste ilk 1000 ihracatçı firma listesinde girdikleri için gurur duyduklarını belirtirken, “Tire fabrikamızdan 2019 yılında tam 2308 adet treylerimizi 27 farklı ülkeye gönderdik. Tire fabrikamızda faaliyete ilk başladığımız gün bu fabrikayı daha önce üstün Krone kalitesiyle tanışmamış ülkelerle buluşturmayı hedeflediğimizi dile getirmiştim. Krone kalitesini yeni ülkelerle buluşturmanın yanı sıra seçkin Avrupa ülkelerine de buradan treyler ihraç ederek, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ilan edilen bu başarılarımızı taçlandırıyoruz.” şeklinde konuştu. Dış pazara ek olarak iç pazarda da Türkiye’de faaliyete başladığı 2012 yılından beri en başarılı günlerini geçirdiklerini ifade eden Akgün, “Ekim ayı itibariyle, TAİD verilerine göre kendi ürün gamımızda %27,5’lik bir pazar payı elde ettik. 2020 yılının bitimine 3 ay kala daha önceki yıllarda yaptığımız adetleri geride bıraktık ve yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.” dedi.
Türkiye’den 27 farklı ülkeye ihracat yapıyor
Sektöre getirdiği dinamizm ve rekabetle adından sıkça söz ettiren Krone, üst düzey kalite anlayışı, uzun ömürlü ürün yapısı ve gelişime odaklı bakış açısıyla sadece Türk nakliyecisinin değil Türkiye’den ihracat yaptığı 27 farklı ülkede de nakliyecilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Krone, İzmir/Tire’de bulunan fabrikasında tamamı Türk çalışanlarıyla yıllık 10 bin adet treyler üretme kapasitesine sahip.
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