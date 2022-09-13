Krone, 2023 Treyler İnovasyon Ödülü'nü kazandı
Krone, Box Liner eLTU 50 Traction Automatic "Şasi" kategorisinde Treyler İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa’da 15 sektör dergisinden oluşan uluslararası jüri, ilk kez IAA Transportation Fuarı’nda tanıtılacak olan teknolojik treyleri onurlandırdı.
Yenilikçi Box Liner Automatic'te sürücü, çekici kabinindeki uzaktan kumandada bulunan bir düğmeye basarak, şasisinin ayarını taşınacak konteynere uygun olarak kolaylıkla yapabiliyor. Krone Box Liner eLTU 50 Automatic, bu seviyede otomatik çalışma özelliğine sahip ilk çok işlevli deveboynu şasi olma özelliğini gösteriyor. Kullanıcı dostu bu teknoloji, hem limanda hem de depoda operasyon sürelerini kısaltıyor. Her bir konteyner elleçleme işlemi için önemli miktarda zaman tasarrufu sağlanıyor ve bu da işletme için maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Liman taşımaları için verimliliği yaklaşık yüzde on artırması beklenen yeni şasi, geleneksel konteyner şasili altı treyler ile yapılan operasyonu, beş Box Liner Automatic ile treyler ile gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır.
Standart uygulama ile kıyaslandığında, Krone'nin yeni Box Liner Automatic teknolojisi, büyük bir gelişme sağlıyor. Konteyner şasisini ayarlamak için, bu zamana kadar sürücü tarafından gerçekleştirilen manuel işlemlerin hiçbirini yapmak gerekmiyor. Sürücü için fiziksel işlemleri azaltmanın yanı sıra, önemli güvenlik iyileştirmeleri sağlanıyor.
Krone eTrailer için Trailer İnovasyon Ödülü
Trailer Innovation 2023'ün "Konsept" kategorisinde Krone eTrailer 2. sırada yer aldı. Krone eTrailer, çekicinin dizel tüketimini ve CO2 emisyonlarını yüzde 20 ila 40 oranında azaltıyor.
Ödüllü iki yenilik, yarı treylerin CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için dijitalleştirme, otomasyon, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyonu birleştiren yeni nesil treyler taşımacılığı çözümleri olan Krone'nin genel "Mission Beyond Zero" konseptinin bir parçasıdır.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0