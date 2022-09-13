Krone, 2023 Treyler İnovasyon Ödülü'nü kazandı

Yenilikçi Box Liner Automatic'te sürücü, çekici kabinindeki uzaktan kumandada bulunan bir düğmeye basarak, şasisinin ayarını taşınacak konteynere uygun olarak kolaylıkla yapabiliyor. Krone Box Liner eLTU 50 Automatic, bu seviyede otomatik çalışma özelliğine sahip ilk çok işlevli deveboynu şasi olma özelliğini gösteriyor. Kullanıcı dostu bu teknoloji, hem limanda hem de depoda operasyon sürelerini kısaltıyor. Her bir konteyner elleçleme işlemi için önemli miktarda zaman tasarrufu sağlanıyor ve bu da işletme için maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Liman taşımaları için verimliliği yaklaşık yüzde on artırması beklenen yeni şasi, geleneksel konteyner şasili altı treyler ile yapılan operasyonu, beş Box Liner Automatic ile treyler ile gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır.

Standart uygulama ile kıyaslandığında, Krone'nin yeni Box Liner Automatic teknolojisi, büyük bir gelişme sağlıyor. Konteyner şasisini ayarlamak için, bu zamana kadar sürücü tarafından gerçekleştirilen manuel işlemlerin hiçbirini yapmak gerekmiyor. Sürücü için fiziksel işlemleri azaltmanın yanı sıra, önemli güvenlik iyileştirmeleri sağlanıyor.

Krone eTrailer için Trailer İnovasyon Ödülü

Trailer Innovation 2023'ün "Konsept" kategorisinde Krone eTrailer 2. sırada yer aldı. Krone eTrailer, çekicinin dizel tüketimini ve CO2 emisyonlarını yüzde 20 ila 40 oranında azaltıyor.

Ödüllü iki yenilik, yarı treylerin CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak için dijitalleştirme, otomasyon, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyonu birleştiren yeni nesil treyler taşımacılığı çözümleri olan Krone'nin genel "Mission Beyond Zero" konseptinin bir parçasıdır.