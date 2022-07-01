KPMG ve TIRPORT'tan lojistik sektörünün geleceği için dev iş birliği

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden KPMG, dünyanın ve Avrupa'nın önde gelen lojistik teknolojileri arasında yer alan TIRPORT ile önemli bir iş ortaklığına imza attı. Bu iş birliğiyle Türkiye'de gerçekleşen canlı lojistik hareketlerinin en önemli veri kaynağı haline gelen TIRPORT'un teknoloji deneyimi, KPMG'nin kurumsal varlığı ve iş ağıyla güç birliği yaparak sinerji yaratacak ve sektörün dijitalleştirilmesini hızlandırılacak.



Türkiye'deki lojistik sektörünün büyüklüğü yaklaşık 100 milyar dolar

Dünya ticaretinde dönen yaklaşık 28,5 trilyon doların 1/3'ü doğrudan lojistikle ilgili. Bu hacmin %65'i yük taşıma ile ilgiliyken %35'i depolama, gümrük vb. süreçlerle alakalı. Türkiye'deki lojistik sektörünün büyüklüğü ise yaklaşık 100 milyar dolar. Günde ortalama 450 bin kamyon FTL yük alıyor ve her gün yaklaşık 80 milyon dolarlık navlun ödemesi yapılıyor. 1,2 milyon SRC belgeli kamyon şoförünün var olduğu Türkiye'de, 16 ton ve yukarı tonajlı kamyon sayısı 930 bin civarında. Bunların 550 bini ticari yük taşımacılığı yapıyor. Taşımanın %90'ının karayoluyla yapıldığı Türkiye'de, Avrupa ve ABD'den çok farklı olarak yollardaki kamyonların %85'i şahıslara ait. Ayrıca Türkiye, Avrupa'da bireysel kamyon sahipliği en yüksek ülke konumunda bulunuyor.





“Lojistik sektörü, modern teknolojiler ile yeni dönemin eşiğinde”

Yaptıkları iş birliği hakkında açıklamada bulunan KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Şirket Ortağı, Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Murat Palaoğlu, “Dünyada üretilen mallar, müşterinin beklentilerine uygun şartlarda zamanında ulaştırılmazsa üretim yapmak da zorlaşır. Oysa tedarik sisteminin temel dayanağı, tedarikin sürekliliği ve sürdürülebilirliğidir. Pandemi de tedarik zincirlerinde daha önce hiç görülmemiş kesintilere neden oldu. Adeta şok etkisi halinde karşılaştığımız gelişmeler lojistik sektörünü de küresel ekonomiyi ayakta tutmak adına yeni yollar bulmaya zorladı. Bu dönemde teknolojinin ve dijital çözümlerin ne denli kritik rol oynadığı da bir kez daha ortaya çıktı. Bu da lojistik sektörünün planlarını yeniden gözden geçirmeye itti. Artık teknoloji üzerine inşa edilen planların son halini belirlemenin ve gelecek yol haritasını çizmenin tam vakti geldi. Lojistik sektörü, modern teknolojiler ile yeni dönemin eşiğinde. Otomasyon, robotik, yapay zekâ, IoT, büyük veri analitiği, blok zinciri, algoritmaya dayalı sistemler gibi teknolojilerin uygulamalarının artmasıyla lojistik sektöründe yeni gelişmeler olacak. Biz de KPMG olarak TIRPORT ile yaptığımız bu iş birliği ile tüm üreticileri, lojistik firmaları ve KOBİ'leri yüksek teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Bunları yaparken, sahip olduğumuz dijital deneyim ve güçlü ağımız ile lojistik firmalarının doğru fiyatlama ile yüke en hızlı şekilde ulaşabilmelerinin de yolunu açıyoruz.” dedi.





“KPMG ve TIRPORT, çevre ve gelecek için ortak projeler geliştirecek”

TIRPORT'un arttırılmış zekâ ile desteklenen dijital çözümleriyle lojistik sektörünü uçtan uca dijitalleştirdiğini kaydeden TIRPORT Kurucu Ortağı Hakan Özçubukcu ise şu açıklamada bulundu: “TIRPORT sahip olduğu teknolojilerle yük sahiplerine ve lojistik firmalarına tüm nakliye operasyonlarını cepten uçtan uca yönetebilmeleri gücünü veriyor. Ayrıca kamyon, şoför ve yüke ilişkin tüm bilgilerle irsaliye, fatura gibi ticari dokümanlara TIRPORT Kurumsal uygulamasından 7/24 erişilebiliyor. TIRPORT sahip olduğu arttırılmış zekâ destekli teknolojilerle konum tabanlı, gerçek zamanlı teslimat raporları üretebiliyor, yollardaki sürüş ve nakliyecinin taşıma performanslarını analitik kriterlerle takip edebiliyor. Tüm bunları kamyonlara hiçbir cihaz takmadan, sadece yapay zekâ destekli mobil teknolojilerle yapıyor. Günümüzün en önemli sorunlarından birisi, iş sürekliliğinin sağlanması ve doğanın korunmasıdır. TIRPORT akıllı eşleştirme teknolojileriyle kamyonların boş dönme sorununu ortadan kaldırıyor, atıl kapasiteleri dolduruyor ve böylece her yıl binlerce ton CO2'nin doğaya boşuna salınımını önlüyor. Bu iş birliği ile sürdürülebilir çevre ve gelecek için KPMG ve TIRPORT, farkındalık geliştirmeye yönelik ortak projeler de geliştirecek. Gerçekleşen verilerle, kamuoyu düzenli bilgilendirilecek.”