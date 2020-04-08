ŠKODA OCTAVIA SIRA DIŞI TASARIMIYLA RED DOT ÖDÜLÜ’NÜ ÜÇÜNCÜ KEZ ALDI

ŠKODA’nın yeni nesil OCTAVIA modeli tasarım konusundaki iddiasını her jenerasyonda daha ileriye taşıyor. 2006 ve 2017 ödüllerinin ardından yeni OCTAVIA da, Red Dot Tasarım Ödülü’nü kazandı.

OCTAVIA zarif tasarımıyla dünya çapında 40 civarında uzmandan oluşan jürinin beğenisini topladı. Bu prestijli ödülle birlikte ŠKODA 14. Red Dot Ödülü’nü elde etmiş oldu.

ŠKODA’nın yeni tasarım dili, zarif çizgiler ve cesur yüzeylerle birlikte dinamik bir duruşuyla öne çıkıyor. OCTAVIA’nın tasarımı, ince far yapısı, akıcı hatları ve coupe tarzı karoseriyle evrimleşerek daha çarpıcı hale geldi. OCTAVIA’nın iç tasarımı da tamamen yenilenerek daha fazla teknoloji ve konfor sunacak. Yeni iki kollu yenilikçi direksiyon ise daha kolay kullanım sağlıyor.

Bağımsız tasarım profesörlerinin, endüstri gazetecilerinin ve tasarımcılarının olduğu jüri, 6500 ürünü yenilikçi yaklaşım, tasarım kalitesi, fonksiyonellik, uzun ömürlülük ve çevresel etki kriterleriyle değerlendirdi. OCTAVIA’nın beğeni topladığı ve 2020’de 65. kez düzenlenen Red Dot Ödülleri, ürün tasarımında küresel bir üne sahip ve ŠKODA 2013’ten bu yana her yıl ödül almayı başarıyor.

Yüce Auto

* ŠKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto bir Doğuş Otomotiv ortaklığıdır.

* Orhan Yüce tarafından kurulan Yüce Grubu, otomotiv sektöründe 60 yılı aşan bir geçmişe sahiptir.

* Otomobil Distribütörleri Derneği’nin de kurucusu olan Orhan Yüce, aynı zamanda derneğin 2010 yılına kadar “Onursal Başkan”lığını da yapmıştır.

* Yüce Auto, ISO 9001 ve VW Grup TÜV kalite yönetimi sertifikalarına sahiptir.

* Yüce Auto A.Ş. Türkiye genelinde 40 Yetkili Satış & Servis, 2 Yetkili Satıcı, 3 Yetkili Servis ve Yedek Parça Satış Noktası ile hizmet vermektedir.

* 2019 yılında 15 bin 369 araç teslim eden Yüce Auto, bu adetle %4.0 pazar payı elde etmiştir.

ŠKODA Auto

* 100 yılı aşkın geçmişiyle dünyanın en eski otomobil üreticileri arasında yer alan ŠKODA, 1895’te üretimine önce bisiklet ve motosikletle başladı.

* ŠKODA, 16 Nisan 1991 tarihinden itibaren bir Volkswagen Group markasıdır.

* Marka, bugün dünya çapında 9 farklı modelin üretim ve satışını gerçekleştiriyor: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, SUPERB, KODIAQ ve KAMIQ.

* 2019 yılında ŠKODA, dünya çapında 1.24 milyon araç teslimatı gerçekleştirdi.

* 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019’da bir takvim yılı içerisinde 1 milyondan fazla araç satan ŠKODA tarihinde bir rekor kırdı.

* ŠKODA Auto, 100’ün üzerinde pazarda yer alırken, dünya çapında 39 binin üzerinde kişi istihdam etmektedir.