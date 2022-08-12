Koçaslanlar Sigorta’dan bir ilk Sigortacılık sektöründe bir ilk

Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, Yangın Poliçeleri, Kefalet Sigortaları, Sorumluluk Poliçeleri, Mühendislik Sigortaları, Nakliyat Sigortaları, Bireysel Emeklilik, Sağlık ve Tarım Sigortaları ile kişi veya kurumların yaşam kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Engelli bireylere vermiş oldukları hizmetten dolayı gurur duyduklarını ifade eden Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Koçaslanlar Sigorta olarak engelli vatandaşlarımızın sigorta işlemlerini yaşarken problem yaşadığı, kendilerinin yeteri kadar hızlı ve kaliteli şekilde sigorta hizmeti ve ürünlerine ulaşamadıklarını fark ettik. Bu durumun önüne geçmek amacıyla, engelli vatandaşlarımızın hayati öneme sahip olan sigorta poliçelerinden mahrum kalmaması, problemlerine hızlı bir çözüm bulabilmesi ve sigortalarını yaptırabilmesi amacıyla Türkiye’de ilk olan bir hizmete başlamış bulunmaktayız. Kendisi de bir işitme engelli olan personelimiz ile tüm işitme engelli vatandaşlarımızın sigortacılık alanındaki tüm problemlerine hızlı bir şekilde doğru tespit yapabiliyor, ihtiyaçları olan ürünleri kendilerine sağlayabiliyoruz. Bu sayede mümkün olan en hızlı ve ihtiyaca uygun şekilde poliçelerini yapabiliyor, onları güvence altına alabiliyoruz.” dedi.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Güngör, “Herkesin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Koçaslanlar Sigorta olarak biz, paylaşmayı ve sevgiyi temel alan büyük bir aileyiz. Engelli bireylerin sigortacılık işlemlerinde yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.