Koçaslanlar Motorlu Araçlar’dan farkındalık projesi; “Aracıma da, kendime önem veriyorum”

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Meme Kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına sebep olabilen kanser türüdür.

“ ARACIMIZIN BAKIMINA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ, KENDİ SAĞLIĞIMIZA DA VERMELİYİZ”

Başta kadın bir yönetici, eski bir sağlık yöneticisi ve geleceğin mimarı kadınların her platformda güçlü olması gerektiğini savunan şirket kültürünün bir parçası olduğu için bu farkındalık projesini geliştirdiğini ifade eden Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Otomotiv sektöründe insanların araçlarına ne kadar değer verdiğini, periyodik bakımlarını aksatmadığını gördüm. Tüm bunlar sahip oldukları aracın daha verimli ve sorunsuz çalışması içindi. Oysa insanlar, birçok hastalığın erken teşhis ile önlenebilir, kontrol edilebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen maalesef ki kendi sağlıklarına bu bilinçle yaklaşmamakta, gerekli sağlık kontrollerini yaptırmamaktadır. Bizler de bu bilinç ve sorumluluk çerçevesinde araçlarımıza verilen önemin kendimize de verilmesine dikkat çekmeyi arzu ettik. Bu sebeple gerek kendi çalışanlarımıza, gerek çeşitli iletişim kanallarıyla bu farkındalığı geniş kitlelere aktarmak istedik.“ dedi. Tüm müşterilerine Showroom’larında çeşitli görsel ve objeler ile bu farkındalığı oluşturmak istediklerini ifade eden Aras, “Müşterilerimize pembe kurdele taktık, araç içlerine koyduğumuz farkındalık mesajlarınla onları karşıladık. Ayrıca Özel Cihangir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Volkan Şaykol, meme kanseri hakkında tüm merak edilenleri, eğitim salonumuzda tüm kadın çalışanlarımızla paylaştı. Ekip olarak meme kanserinde erken teşhisin öneminin farkındayız!” diyerek sözlerini tamamladı.