KOÇASLANLAR MOTORLU ARAÇLAR, 2022’NİN “EN”LERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

Yapılan ödül töreni için 2022’nin en çok araç satanı, en çok aksesuar satanı, en çok marka kasko satanı, en çok estetik satanı, en çok silecek satanı, en çok lastik satanı, en çok yönlendirme yapanı, hizmet ödülü, en çok fark yaratanı ve en çok işçilik saati üreteni branşları belirlendi. Kazananlara madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.

Koçaslanlar Holding grup şirketlerinden olan Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Bursa İnegöl’de hizmet veriyor. Renault ve Dacia markalarının satış, servis ve yedek parça hizmetini veren Koçaslanlar Motorlu araçlar, ayrıca 2. El satışı, 21 adet acenta markası ile sigorta ve kasko satışı ve satılan araçlara aksesuar ve lastik satışı hizmetleri vermektedir.

“EKİP ARKADAŞLARIMIZ İLE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

Koçaslanlar ailesi olarak, bir takımın parçası olma ve sinerji yaratmaya verdikleri önemi vurgulayan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Koçaslanlar Holding ve temsil ettiğimiz markalarımızın temel yönetim anlayışı, müşteri memnuniyeti üzerine temellendirilmiştir. Dış müşteri memnuniyetinin olduğu kadar iç müşteri memnuniyetinin sağlanması da olmazsa olmazımızdır. Çünkü iç müşterimiz diye ifade ettiğimiz değerli ekip arkadaşlarımızın etkinliği yükseltildiği zaman dış müşterilerimize sunulan ürün ve hizmetlerimizin kalitesi de yükselmektedir. Memnun çalışan, kuruma sadakat gösterir ve kurumlar sadık ve verimli çalışanlarının omuzlarında yükselir. Bu sebeple temel hedefimiz her fırsatta ekip arkadaşlarımızın başarılarını, hedef ve vizyonunuza katkılarını ödüllendirmek ve başarıları birlikte sahiplenmek bizi gelecek hedeflerimiz için dinamik kılmaktadır. Koçaslanlar’ın birleştirici aile kültürünün parçası olmaktan gurur duyan bir yöneticisi olarak tüm ekip arkadaşımızla mutlu ve güçlü bir aile olduğumuzu yürekten ifade ederim. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.