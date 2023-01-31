Koçaslanlar, “Çeyrek Asırdır” Renault Trucks İle Birlikte Başarıya Koşuyor

2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Hedefleri Paylaşım Toplantısı’nda konuşan Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Renault Trucks’ın 2022 yılında birçok Avrupa ülkesinde pazar payını artırdığını, Türkiye’de de ithal markalar arasında birinci olduğunu vurgulayarak, “2022 yılı, aynı anda hem pek çok sorunla karşılaştığımız hem de büyük başarılara imza attığımız, unutulmaz bir yıl oldu. Tedarik zincirinde yaşanan tüm problemlere rağmen Renault Trucks, 2022 yılında rekor üretim ve satış adetlerini yakaladı ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde pazar payını artırırken, Türkiye’de ise son beş yılda satış hacmini en hızlı artıran marka oldu. Biz de Koçaslanlar Otomotiv olarak Türkiye pazarında “Çeyrek Asırdır” birlikte çalıştığımız Renault Trucks Türkiye ile 2022 yılında rekor satış adetlerimize ulaşarak, ithal kamyon ve çekici segmentinde en çok satış yapan yetkili bayi olduk. Koçaslanlar Otomotiv olarak “Çeyrek Asırdır” birlikte çalıştığımız Renault Trucks markasının desteği ile istikrarlı büyümemizi müşteri memnuniyetini önceliklendiren hizmet yaklaşımımıza, dijitalleşme ve teknolojik alt yapımıza yaptığımız yatırımlarımıza ve çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimine verdiğimiz öneme borçluyuz" dedi.



Türkiye'nin önde gelen ticari araç yetkili bayilerinden olan Koçaslanlar Otomotiv İstanbul/Asya, İstanbul/Avrupa, Bursa, Kocaeli ve yakın zamanda hizmete giren Edirne bayilik noktalarında Renault Trucks markasının tüm satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, finasman ve 24 saat servis ağı ile müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet ve ürün portföyü sunuyor.



KOÇASLANLAR OTOMOTİV, 200’E YAKIN ÇALIŞANI İLE BÜYÜYEN BİR AİLE



Değerlendirme toplantısı ile birlikte, Koçaslanlar Otomotiv çalışanlarının katıldığı yılın ilk eğitimi de gerçekleştirildi. Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik süreç yönetimi konularına odaklanılan eğitime Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim ekibi de katıldı.



İnsan kaynağı gelişimine verdikleri önem ile ilgili konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "İşimizi daima ileri taşıyarak, Türkiye’nin EN İYİ çözüm, satış ve hizmet operasyonu olma” vizyonumuzla çıktığımız bu yolda, işimizin odağına müşteri memnuniyetini aldık ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı daha üst seviyelere çıkarmak ve pazar payımızı artırmak amacıyla düzenli eğitimlere ve paylaşım toplantılarına büyük önem verdik. Koçaslanlar Otomotiv çatısı altında 200'e yaklaşan çalışanımızla her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Amacımız bu eğitimler ile ekiplerimizin çevikliğini artırarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı tespit edip, aksiyon almalarını sağlamak. Eğitim konusunda her geçen yıl daha da gelişiyoruz. 2022 yılındaki eğitim süremizi 2023 yılında daha da yukarı taşıyacağız. Tüm çalışanlarımız, işletmelerimizin en değerli kaynağıdır. Onlarla birlikte güçlü ve büyük bir aileyiz. Kurumumuza kattıkları tüm değer ve emekleri için tüm paydaşlarımıza ve Renault Trucks yönetimine şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.