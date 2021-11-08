Kırgızistan'a yapılan nakliye hizmetinde Saygınlar Lojistik'in sunduğu çözümler neler?

Özel araçlarımızın ısı değerleri başarıyla ayarlanmakta, buz küpü eklemesi yapılabilmekte ve ürünlerin türüne göre en ideal şartlar oluşturulmaktadır. Özellikle gıda alanında belli ısı değerleri tüm dünyada ortak kabul edilmektedir. Buna göre dondurulmuş et ürünleri, kanatlı et ürünleri, sebzeler ve meyveler maksimum -18 derecede taşınmaktadır. Dondurulmuş unlu mamullerin -12 ila -18 derece arasında Kırgizistan’a ulaştırılması gerekmektedir. Limon, portakal, patates 7-10 derece taşınmalıdır.

Kırgızistan Parsiyel Nakliye

Karayolu nakliyat alanında Kırgızistan’a Türkiye’den sadece frigo nakliye yapmıyoruz. Aynı zamanda parsiyel nakliye de yapıyoruz. Parça yük taşımacılığı olarak tarif edilen parsiyel nakliye ile aynı güzergaha gidecek farklı müşterilerimizin yüklerini aynı araçla taşıyabiliyoruz. Bu sayede yüklerinizin hacmi her ne olursa olsun bütün bir aracı kiralamak zorunda kalmadan Kırgızistana ulaştırabiliyorsunuz.

Kırgızistan parsiyel nakliye uygulamalarımız için Türkiye’nin her yerinden parça yüklerinizi depolarımızda topluyoruz. Depolarımızda toplanan yükleriniz haftanın belli günlerinde buradan araçlarımıza yüklenerek Kırgızistan’a doğru yola çıkıyorlar. İstanbul, Mersin, Hatay, Adana, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir ve diğer bütün illerimizden parsiyel yük kabulü yapabiliyoruz.

Teslim aldığımız yüklerle araçlarımız Sarp Sınır Kapısından çıkarak Gürcistan – Azerbaycan – Rusya – Kazakistan- Kırgızistan hattını takip etmektedirler. Talebe göre Ro-Ro ile azerbaycan üzerinden de gidebilsek de nakliye sürelerinin uzamasından dolayı çoğunlukla karayolu nakliyat tercih edilmektedir. Karayoluyla Kırgızistan nakliye süresi 12 gün sürerken Ro-Ro ile 14 güne çıkabilmektedir.

Kırgızistan Parsiyel Nakliye Hizmetlerimizin Avantajları

Kırgızistan parsiyel nakliye uygulamalarımızda müşterilerimize pek çok avantaj aynı anda sunulmaktadır. Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

• Kırgızistan parsiyel nakliyede az yükünüz için sadece yükünüzün araçta kapladığı alanın ücretini ödersiniz. Bütün bir araç kirasını başka müşterimizle paylaşarak nakliye masraflarınızı en aza indirirsiniz.

• Kırgızistan parsiyel nakliye araçlarımız aynı güzergaha gidecek yükleri taşıdıkları için depolarımızdan çıktıkları anda hedefe doğru yol alırlar. Başka hiçbir yere uğramayacakları için zaman tasarrufu sağlarlar.

• Kırgizstan ulaşan araçlarımız ve diğer şehirlere teslimat yapabilmektedir. Böylece kapıdan kapıya nakliye hizmeti almış olursunuz.

Kırgızistan Nakliye Fiyatları

Kırgızistan’a herhangi bir yük göndermek isteyenlerin merak ettiği konulardan birisi nakliye fiyatları olmaktadır. Kırgızistan nakliye fiyatları çeşitli unsurlara göre farklılık gösterdiği için her zaman sabit bir fiyatlandırma ne firmamızda ne de başka nakliye firmalarında bulunur. Bunun için mutlaka kendi nakliye detaylarını belirlemeli, çağrı merkezimizle iletişime geçmeli ve sizden istenen detayları paylaşmalısınız.

Çağrı merkezimizi aradığınızda personellerimiz sizlerden yükünüze ait detayları isteyecekler ve ona göre bir fiyat teklifi hazırlayacaklardır. Kırgızistan nakliye fiyatları üzerinde etkili olan başlıca hususlar şunlardır:

• Yükün Türkiye’de alınacağı yer ile Kırgızistan’da teslim edileceği yer arasındaki mesafe,

• Yükün taşınma türü,

• Yükün cinsi,

• Yükün hacmi ve ağırlığı,

• Kullanılacak güzergahlar,

• Nakliyenin aciliyeti,

• Gümrükleme ve diğer sabit giderler.

Saygınlar Nakliyat olarak her zaman en kaliteli, güvenli ve hızlı Kırgızistan nakliye çözümlerini en uygun fiyatlarla birleştirme gayesindeyiz. Bu nedenle piyasa koşullarında en avantajlı fiyatlarla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz.