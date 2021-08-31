KİMYASAL TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİ (KTTD)’NİN BAŞINDA YENİDEN ALIŞAN LOJİSTİK VAR

Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği (KTTD)’nin, önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Alışan Lojistik İcra Kurulu üyesi Ayhan Özekin’in yeni dönemde de başkanlığının devam etmesine karar verilen kurul toplantısında Yönetim Kurulu asil üyeliğine; sektör temsilcilerinden Dönmez Varil Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. adına Sebahattin Dönmez, Dilmak Tanker Plastik Mak. Kim. Pet. San. Ve Tic. A.Ş. adına Hakan Darip, Den Hartogh Lojistik Hizmetleri A.Ş. adına Kerem Zihni Gürler, MGD Marmara Geri Dönüşüm End.San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Fatih Yaşar seçildiler.

2009 yılında Çevre Bakanlığı tanker temizleme tesisleri tebliğini çıkarırken, hem uluslararası çevrelerin hem de Çevre Bakanlığının bu işin Türkiye’de bir organizatörü olmadığını belirtmesi üzerine kurulan Kimyasal Taşıma Araçları Temizleyicileri Derneği’nin (KTTD), 20 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen kurul toplantısında KTTD ’nin geçmiş dönem faaliyetlerine ve mali tablolarına ait raporlar genel kurul gündemine sunularak oylandı ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası yapıldı. Tüzükte âtıl kalan ve değiştirilmesi gereken maddeler içeriğinde değişiklik yapılarak genel kurul gündemine sunularak oylandı ve kabul edildi. Yeni dönem için yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri seçildi. KTTD’ nin gelecek döneme ait hedefleri görüşülerek bu doğrultuda kararlar alındı. Bir sonraki olağan Genel Kurul Toplantısı; tüzük gereği olarak 3 yıl sonra yapılacak.