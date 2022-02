KAYSERİ LOJİSTİK, TIRSAN İLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

45 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikasında, teslimatlarına son sürat devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın, Kayseri Lojistik’e gerçekleştirdiği teslimat törenine; Kayseri Lojistik firma sahipleri Yasin Erdem, Faik Erdem ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.

Tırsan Araçları Operasyonlarımızda; Hız, Verimlik ve Maksimum Yük Taşıma Avantajı Sunuyor

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan firma sahiplerinden Yasin Erdem, “1935’den bu yana kara yolu taşımacılığı hizmetleri ile harmanlanmış firmamız, taşınabilir ürün yelpazesi yönünden son derece geniş ve özellikli bir materyal donanımına sahiptir. Kayseri Lojistik olarak, müşterilerimize kuru yük, makine ağır nakliye, tekstil ve tekstil ürünleri taşımacılığında özel çözümler sunmaktayız. Hedefimiz, entegre lojistik çözümlerimiz, hizmetlerimiz ve engin tecrübelerimizle, başta müşterilerimiz olmak üzere sektörün ve tüm paydaşlarımızın yanında olarak, sektörde en çok tercih edilen lojistik aktörlerinden biri olmak. Yatırımlarımızda öncelikli tercihimizin Tırsan olmasının en önemli nedeni Tırsan’a duymuş olduğumuz sonsuz güvendir. Bunun yanı sıra, Tırsan araçlarının sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi ile aracı, farklı iç net seviyelerinde kullanabiliyoruz. Böylece, operasyonel işlerimizde maksimum yükleme yapabiliyor, yükleme ve boşaltma esnasında hız ve verimlilik avantajı sağlıyoruz” dedi.

Erdem, yaptığı açıklamalara şu şekilde devam etti, “Yapmış olduğumuz son yatırımımız ile filomuzdaki Tırsan araç sayısını 30’a yükselttik. Tırsan ile senelerdir devam ettirdiğimiz başarılı iş birliğimizden duyduğumuz memnuniyetten dolayı yeni yapacağımız araç yatırımlarımızda da her zaman olduğu gibi Tırsan araçlarını tercih edeceğiz” diye belirtti.

Müşterilerimizi Dinliyor, İhtiyaçlarına Uygun Araçlar Geliştiriyor ve Üretiyoruz

Teslimat töreninde Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Treyler sektörünün 45 yıldır güvenilir lideri Tırsan olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını her daim dinliyor, sektöre uygun araçlar geliştiriyor ve üretiyoruz. İş ortağımız Kayseri Lojistik’e bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus ve Tırsan Brandalı Maxima Plus Treylerlerde bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde müşterilerimiz, yüklerini güvenli şekilde taşıyabilecektir. Öte yandan aracın şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç, 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. Kayseri Lojistik ile senelerdir devam eden başarılı bir iş birliğimizin uzun yıllar devam ettireceğimize inanıyorum” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, standardında bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası ile 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL sertifikasına sahiptir.

Araç, sahip olduğu yükleme boşaltma ve 4 seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.900, 2950 ve 3000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor. Treylerlerin sahip olduğu arka açılır baba sistemi sayesinde 600 mm ekstra arka giriş genişliği sağlayarak, yükleme ve boşaltma operasyonlarında, araca ekstra fonksiyonellik avantajı sunuyor. T.SCS X+ ihtiyaca göre yurt içi ve uluslararası taşımacılığa olanak sağlayan gümrük mevzuatı opsiyonuyla bulunmaktadır.

Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

Tırsan Brandalı Maxima Plus Özellikleri

Tırsan Brandalı Maxima Plus, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, yan kapaklarla da kullanılmaya elverişli televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine sahiptir. Araç şasileri KTL Kaplaması sayesinde pas yürümezliğe karşı 10 yıllık garanti altındadır.

Tırsan Brandalı Maxima Plus’ın sahip olduğu 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Ayrıca, araç müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde operasyonlarında verimlilik, yük güvenliği ve fonksiyonelliği artıran geniş opsiyon seçeneklerini de sunmaktadır.