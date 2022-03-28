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Kayra Uluslararası Nakliyat 10 adet yeni Volvo FH 500 çekici ile filosunu güçlendirdi

Proje ve ağır yük taşımacılığı, uluslararası kara, hava, deniz ve demiryolu nakliye organizasyonu, yurtiçi dağıtım, depolama, elleçleme ve gümrükleme hizmetleri sunan Kayra Uluslararası Nakliyat, araç filosunu 10 adet yeni Volvo FH 500 çekici ile genişletti.

Lojistik 28.03.2022, 15:56
Kayra Uluslararası Nakliyat 10 adet yeni Volvo FH 500 çekici ile filosunu güçlendirdi

Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyet gösteren Volvo Trucks’ın; yakıt verimliliği, gücü ve sağlamlığı ile öne çıkan araçlarıyla; Kayra Uluslararası Nakliyat’ın filosundaki Volvo Trucks markalı araçların sayısı 36 adede, toplam filosu ise 91 adede ulaştı.

Teslimat töreninde; Kayra Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ruhan Ekin ile Volvo Trucks Ülke Satış Müdürü Utku Uzun, Volvo Trucks Ülke SSH Müdürü Tolunay Kartaloğlu, Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Turgay Demirbilek ve VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) Bölge Satış Müdürü Tuncay Alev hazır bulundu.

Kayra Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ruhan Ekin, VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) finansman desteğiyle satın aldıkları 10 adet Volvo FH 500 çekici ile ilgili şunları dile getirdi “Şirketimiz, özel lojistik çözümler üreten ve sektörde hızlı adımlarla büyüyen bir firmadır. Yüzde yüz yerli sermaye yapısı olan şirketimizde, kalite odaklı bir anlayış ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bu iş birliğinde; araçların gücü, sağlamlığı, güvenlik donanımları ve sürücüye sunduğu konfor sebebiyle Volvo Trucks markasını tercih ettik. Satış süresince karşılıklı güven ve saygı çerçevesindeki iletişimimiz, satış sonrası hizmetlerde de aynı şekilde devam ediyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, yeni araç filomuzu Volvo Truck markası ile genişletmekten oldukça memnunuz ve iş ortaklığımızın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.”

Yeni Volvo FH 500 araçlarda bulunan; sürücünün tüm bilgilere kolayca erişebildiği dijital ana gösterge ekranı, I-Shift akıllı şanzımanı, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, kişiselleştirilebilir Volvo Dinamik Direksiyonu, yeni dizayn LED farları, acil frenleme sistemi ile beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip sistemi ve şeritte tutma asistanı gibi güvenlik donanımları da Kayra Uluslararası Nakliyat’ın güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini karşılıyor.

Yeni Volvo FH 500 çekiciler yüksek performansı, sağlamlığı, yakıt verimliliği ve konforu ile öne çıkıyor. Aynı zamanda, çevre dostu olması nedeniyle uluslararası uzun yol taşımacılığında tercih ediliyor.

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